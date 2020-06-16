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分析柯文哲、蔡壁如關係生變 王世堅：像屁股被夾住叫不出聲

台北市議員王世堅酸，現在柯文哲的狀況就像是屁股被夾住，叫不出聲音，兩人關係回不到過去，但也不會撕破臉，因為現在撕破臉對兩人都不好。（記者楊心慧攝）

台北市議員王世堅酸，現在柯文哲的狀況就像是屁股被夾住，叫不出聲音，兩人關係回不到過去，但也不會撕破臉，因為現在撕破臉對兩人都不好。（記者楊心慧攝）

2020-06-16 16:34:05

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲和被柯視為心腹的立委蔡壁如被爆關係生變，甚至傳出柯下令限縮蔡的黨務指揮權，台北市議員王世堅酸，現在柯文哲的狀況就像是屁股被夾住，叫不出聲音，兩人關係回不到過去，但也不會撕破臉，因為現在撕破臉對兩人都不好。

王世堅表示，柯文哲過去罷黜百官，獨尊蔡壁如，把蔡捧成地下市長，蔡壁如離開市府後前往立法院，但卻掌握民眾黨大小事務，柯文哲去年成立民眾黨後，專職黨主席、兼差台北市長，市政表現差，在各縣市成績更被列為吊車尾，不過創立民眾黨的柯文哲在沒有好的市政可以表現時，只好龜縮到民眾黨黨務上，殊不知蔡壁如早先一步全盤黨握民眾黨，對市長而言情何以堪，「這就像是屁股被夾住，叫不出聲音」。

王世堅批評，民眾黨到目前為止，社會支持度不高，因為定位不明、路線不清，就和柯文哲一樣，沒中心思想、核心價值，一般社會大眾，尤其青年朋友們，怎可能認同一個這麼瞎、這麼扯的黨，但民眾黨藉由今年初的國會改選，矇上5席不分區立委，也矇到一年8000萬的政黨補助金，可以讓他們苟延殘喘一陣子，當社會知道民眾黨對台灣、社會沒有任何貢獻之下，竟可獲得每年這麼多補助，甚至有5席立委，選民將等下次選舉，用選票教訓。

王世堅認為，蔡、柯關係沒辦法回到過去，但至少不會撕破臉，現在撕破臉對他們兩個人不好，他也覺得不排除是蔡壁如對媒體放話，因為蔡的作為已超乎大家想像，只要稍微了解慈禧太后，就知道大清帝國為何會滅亡。

至於柯文哲選2024總統大選，王世堅表示，柯文哲繳不出來市政成績單，民眾黨有可能分崩離析，看在國民眼中，柯文哲的大位也沒了。

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