民眾黨穿燈節夾克遭疑「市庫通黨庫」 蔡壁如：這件事我不知道

民眾黨立委蔡壁如受訪。（記者劉信德攝）

2020-06-16 11:20:28

〔記者陳昀／台北報導〕台北市議員苗博雅昨爆料，北市府官員、民眾黨立委及黨工常穿的飛行夾克是2020台北燈節民間贊助品，質疑「市庫通黨庫」，民眾黨發言人陳宥丞解釋，這是燈節主辦場地、西門徒步區街區發展促進會理事長劉家鑫「感念蔡壁如對商圈貢獻」所以捐衣；民眾黨立委蔡壁如上午受訪表示，這件事她不知道，不清楚30件外套要給誰。

被問及30件夾克被質疑超過政治獻金法規範，蔡壁如表示，這件事她還真不知道，當初有送一件到他辦公室，希望燈節到了可以出席幫忙宣傳，「我所收到的訊息就是這樣」，至於是誰決定夾克要發給誰，她不清楚。

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至於高雄市長補選的屬意人選？蔡壁如說，不到最後關頭，將繼續整合，明天可能沒辦法那麼快有答案。

《鏡週刊》報導，柯文哲曾罵幕僚「你們一群人怎麼鬥不過一個蔡壁如」，還下令限縮蔡的黨務指揮權；對此，蔡壁如表示，沒有啦，他常愛開玩笑，「他老是覺得我像阿信會做事」，其實是想鼓勵大家要勇於任事。

被問到柯文哲有要求不要管組織部以外的事嗎？蔡壁如回說「其實沒有啦，他常都還是會問我，我跟主席說，組織部事情比較繁雜，我專心把組織部事情做好，每個人都有各自角色，就是分工團結往前走。」

對於這篇報導是否放話針對自己？蔡壁如表示，她不覺得，看起來就是八卦十足，也沒有什麼內容。

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