為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

獨家》考試院人事案「卡」立院 恐影響3萬人應考權益

下屆考試院人事案「卡」立院，明年初考、醫事及護理師考試數萬人恐大受影響。（資料照）

下屆考試院人事案「卡」立院，明年初考、醫事及護理師考試數萬人恐大受影響。（資料照）

2024/08/01 09:03

〔記者林曉雲／台北報導〕下屆第14屆考試院長、副院長及考試委員人事案目前「卡」在立法院，考試院今日舉行院會，將通過今年12月最後一次考試地方特考。部分地方政府及醫護界憂心下屆考試院人事案卡在立法院，而這屆考試院的任期只剩1個月到8月31日，下屆考試院如未能順利銜接，將嚴重衝擊明年1月和2月應舉辦的初等考試、醫事人員、護理師及社工師等考試，至少超過3萬人的應考權益恐大受影響。

總統賴清德已提名第14屆考試院長周弘憲、副院長許舒翔，以及7名考試委員包括國際水利環境學院副執行長鄧家基、國立政治大學公共行政學系專任教授黃東益、現任最高檢察署檢察官及代理司法官學院院長柯麗鈴、國立台灣海洋大學及中山大學榮譽講座教授邱文彥、前銓敘部常務次長呂秋慧，以及現任考試委員王秀紅與伊萬．納威。

考試院今日將舉行院會，考選部將請考試院同意舉辦今年12月地方特考，也是今年最後一次考試。而依考選部年度行事計畫，明年1月和2月有初等考試、醫師等和護理師等重大考試，今年9月考選部即會送考試院會同意舉辦明年初這3場考試，如果第14屆考試院未能連接上任，考試院也坦言恐直接衝擊到這3個考試。

醫護界憂心，明年初的醫師及護理師等考試如果受影響而延後舉辦或停辦，恐嚴重衝擊目前急需補充的護理師人力，更影響到國人就醫的服務會。

依典試法下之「公務人員考試法」及「專門職業及技術人員考試法」等規定，啟辦考試必須要在考前2個月公告，但依作業程序所需時間，至少要4個月以前考試院就要召開院會同意舉辦考試，整個考試辦理程序複雜，在公告之前就要受理報名，有些應考資格證明文件較多也要退補件時間，從受理報名、審查應考資格、考場安排、命題等，到最後總統任命典試委員長，需要至少4個月作業時間。

依考選部慣常年度行事曆計畫，明年初應舉辦初等考試（今年初考應考人約1.6萬人）、專技醫師等考試（今年應考人7795人）、護理師及營養師、社工師等考試（今年應考人8614人），3項考試今年應考人合計32635人，明年如未能按時舉辦，估超過3萬人的應考權益受影響。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
今年第3次專技高考護理師考試11月舉行 改採紙筆考試
2024/06/27 15:27

今年第3次專技高考護理師考試11月舉行 改採紙筆考試
感謝立委支持考試院人事 總統府：盼新團隊提改革方案
2020/07/10 20:46

感謝立委支持考試院人事 總統府：盼新團隊提改革方案

天逸集團實力備受肯定 獨獲＂最佳跨境金融領軍企業＂大獎
醫師高考增列年級限制明年上路 考選部：確保醫學教育正常化獲共識
2024/07/21 15:44

醫師高考增列年級限制明年上路 考選部：確保醫學教育正常化獲共識
國考新制7月上路 高普考多類科減考專業科目
2024/06/27 10:35

國考新制7月上路 高普考多類科減考專業科目

銘傳投入千萬經費 與華碩合作打造生成式 AI 校園
考試院人事案審查適用新法或舊法？ 朝野協商無共識
2024/07/09 14:11

考試院人事案審查適用新法或舊法？ 朝野協商無共識
政治今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播