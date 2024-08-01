獨家》考試院人事案「卡」立院 恐影響3萬人應考權益

下屆考試院人事案「卡」立院，明年初考、醫事及護理師考試數萬人恐大受影響。（資料照）

2024/08/01 09:03

〔記者林曉雲／台北報導〕下屆第14屆考試院長、副院長及考試委員人事案目前「卡」在立法院，考試院今日舉行院會，將通過今年12月最後一次考試地方特考。部分地方政府及醫護界憂心下屆考試院人事案卡在立法院，而這屆考試院的任期只剩1個月到8月31日，下屆考試院如未能順利銜接，將嚴重衝擊明年1月和2月應舉辦的初等考試、醫事人員、護理師及社工師等考試，至少超過3萬人的應考權益恐大受影響。

總統賴清德已提名第14屆考試院長周弘憲、副院長許舒翔，以及7名考試委員包括國際水利環境學院副執行長鄧家基、國立政治大學公共行政學系專任教授黃東益、現任最高檢察署檢察官及代理司法官學院院長柯麗鈴、國立台灣海洋大學及中山大學榮譽講座教授邱文彥、前銓敘部常務次長呂秋慧，以及現任考試委員王秀紅與伊萬．納威。

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考試院今日將舉行院會，考選部將請考試院同意舉辦今年12月地方特考，也是今年最後一次考試。而依考選部年度行事計畫，明年1月和2月有初等考試、醫師等和護理師等重大考試，今年9月考選部即會送考試院會同意舉辦明年初這3場考試，如果第14屆考試院未能連接上任，考試院也坦言恐直接衝擊到這3個考試。

醫護界憂心，明年初的醫師及護理師等考試如果受影響而延後舉辦或停辦，恐嚴重衝擊目前急需補充的護理師人力，更影響到國人就醫的服務會。

依典試法下之「公務人員考試法」及「專門職業及技術人員考試法」等規定，啟辦考試必須要在考前2個月公告，但依作業程序所需時間，至少要4個月以前考試院就要召開院會同意舉辦考試，整個考試辦理程序複雜，在公告之前就要受理報名，有些應考資格證明文件較多也要退補件時間，從受理報名、審查應考資格、考場安排、命題等，到最後總統任命典試委員長，需要至少4個月作業時間。

依考選部慣常年度行事曆計畫，明年初應舉辦初等考試（今年初考應考人約1.6萬人）、專技醫師等考試（今年應考人7795人）、護理師及營養師、社工師等考試（今年應考人8614人），3項考試今年應考人合計32635人，明年如未能按時舉辦，估超過3萬人的應考權益受影響。

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