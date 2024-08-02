15縣市飆高溫上看37度 未來一週熱帶擾動有機會成颱

今天各地高溫炎熱，高溫普遍為33至36度，尤其大台北盆地及內陸地區溫度會再更高一些。氣象專家也指出，今日各地高溫上看36至37度。（資料照）

2024/08/02 07:00

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今天（2日）天氣與昨天類似，白天各地大多為晴到多雲，高溫炎熱，高溫普遍為33至36度，尤其大台北盆地及內陸地區溫度會再更高一些，氣象署也持續對15縣市發布高溫特報（除了新竹、苗栗、宜蘭及離島），其中台北市、台東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。氣象專家也指出，今日各地高溫上看36至37度。

今日天氣方面，今日台灣環境吹西南風，清晨至上午在中南部沿海有零星短暫陣雨的機率，午後主要在山區有局部短暫雷陣雨，且大台北、中部、宜花平地降雨機率也高，須留意瞬間大雨、雷擊及強陣風，下午外出請留意天氣的變化。

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中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰文指出，未來一週台灣東方、日本南方廣大的海面，有2個熱帶擾動在大低壓環流中發展，其中發展成颱機率較高的擾動，大致在日本東南方，對台無威脅。不過模式模擬也在持續調整，具體發展應繼續觀察。

吳德榮指出，今、明兩天晴朗炎熱，要注意防曬、防中暑；午後有小範圍對流發展，大部分在山區。今日各地高溫上看36至37度。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日環境風場為西南風，迎風面擴散條件佳，北部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。

未來天氣方面，週六、週日（3日、4日）為西南風的環境，各地為多雲到晴，清晨至上午海陸風影響，中南部地區有局部短暫陣雨，環境稍轉乾，午後大台北、中南部地區及其他山區有零星短暫雷陣雨。

下週一、週二（5日、6日）水氣稍增加，環境稍轉不穩定，苗栗以南地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲到晴，午後新竹以北地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨。

下週三、週四（7日、8日）各地為多雲到晴，午後西半部、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，清晨至上午間中南部地區仍有局部短暫陣雨。

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 27 ~ 36 27 ~ 35 28 ~ 33 26 ~ 33

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

氣象署也持續對15縣市發布高溫特報，其中台北市、台東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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