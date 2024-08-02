為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

15縣市飆高溫上看37度 未來一週熱帶擾動有機會成颱

今天各地高溫炎熱，高溫普遍為33至36度，尤其大台北盆地及內陸地區溫度會再更高一些。氣象專家也指出，今日各地高溫上看36至37度。（資料照）

今天各地高溫炎熱，高溫普遍為33至36度，尤其大台北盆地及內陸地區溫度會再更高一些。氣象專家也指出，今日各地高溫上看36至37度。（資料照）

2024/08/02 07:00

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今天（2日）天氣與昨天類似，白天各地大多為晴到多雲，高溫炎熱，高溫普遍為33至36度，尤其大台北盆地及內陸地區溫度會再更高一些，氣象署也持續對15縣市發布高溫特報（除了新竹、苗栗、宜蘭及離島），其中台北市、台東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。氣象專家也指出，今日各地高溫上看36至37度。

今日天氣方面，今日台灣環境吹西南風，清晨至上午在中南部沿海有零星短暫陣雨的機率，午後主要在山區有局部短暫雷陣雨，且大台北、中部、宜花平地降雨機率也高，須留意瞬間大雨、雷擊及強陣風，下午外出請留意天氣的變化。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰文指出，未來一週台灣東方、日本南方廣大的海面，有2個熱帶擾動在大低壓環流中發展，其中發展成颱機率較高的擾動，大致在日本東南方，對台無威脅。不過模式模擬也在持續調整，具體發展應繼續觀察。

吳德榮指出，今、明兩天晴朗炎熱，要注意防曬、防中暑；午後有小範圍對流發展，大部分在山區。今日各地高溫上看36至37度。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日環境風場為西南風，迎風面擴散條件佳，北部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。

未來天氣方面，週六、週日（3日、4日）為西南風的環境，各地為多雲到晴，清晨至上午海陸風影響，中南部地區有局部短暫陣雨，環境稍轉乾，午後大台北、中南部地區及其他山區有零星短暫雷陣雨。

下週一、週二（5日、6日）水氣稍增加，環境稍轉不穩定，苗栗以南地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲到晴，午後新竹以北地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨。

下週三、週四（7日、8日）各地為多雲到晴，午後西半部、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，清晨至上午間中南部地區仍有局部短暫陣雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
27 ~ 36 27 ~ 35 28 ~ 33 26 ~ 33

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

氣象署也持續對15縣市發布高溫特報，其中台北市、台東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。（圖擷取自中央氣象署）

氣象署也持續對15縣市發布高溫特報，其中台北市、台東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
熱爆！ 15縣市高溫特報 北北基、中彰、高屏可能連續36度高溫
2024/07/21 11:54

熱爆！ 15縣市高溫特報 北北基、中彰、高屏可能連續36度高溫
熱帶低壓一、兩天內可能生成！下週炎熱 午後雷雨雨勢大
2024/07/13 18:42

熱帶低壓一、兩天內可能生成！下週炎熱 午後雷雨雨勢大

與時俱進的教育典範 長榮大學AI融入教學就業率達九成
未來一週炎熱有極端高溫 吳德榮：台灣東南方有輕颱存在機率
2024/07/14 09:49

未來一週炎熱有極端高溫 吳德榮：台灣東南方有輕颱存在機率
熱帶擾動今通過 吳德榮：水氣增多易有大雷雨
2024/07/29 09:27

熱帶擾動今通過 吳德榮：水氣增多易有大雷雨

公勢力加持投資台灣正夯 企業佈局首選桃園新時代A辦地標
週二各地防陣雨或雷雨 下週台灣附近恐有大低壓帶環境
2024/07/29 18:29

週二各地防陣雨或雷雨 下週台灣附近恐有大低壓帶環境
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播