柯文哲質疑貪污判刑標準 苗博雅打臉酸：當總統就能特赦高虹安

苗博雅也笑稱，高虹安還有一個辦法，就是柯文哲未來若選上總統，就能以總統的權力特赦高虹安。（圖擷自YouTube）

2024/08/01 12:23

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新竹市長高虹安涉貪一審遭判刑7年4個月，民眾黨質疑審理不公，柯文哲昨更稱高的前助理「貪污466元就不用判刑？這是民進黨新的標準是不是？」對此台北市議員苗博雅昨晚開直播列出法條打臉，批柯連判決都不看就在胡說八道，還酸柯若是選上總統後就能特赦高虹安。

針對高虹安的前助理王郁文被認定涉嫌貪污466元遭判刑2年、緩刑5年，柯文哲質疑「貪污466元就不用判刑？那以後大家都通通比照辦理！466元，是這樣的嗎？這是民進黨新的標準是不是？」

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苗博雅在回應時舉法條說明，在法律規定上有哪些狀況可以減刑或免情，像是貪污治罪條例中第八條有規定，「犯第四條至第六條之罪，於犯罪後自首，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕或免除其刑；因而查獲其他正犯或共犯者，免除其刑」、「犯第四條至第六條之罪，在偵查中自白，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；因而查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」，而第四條至第六條就包含收賄、詐領、圖利等情況。

苗博雅也指出，第十二條也規定「情節輕微，而其所得或所圖得財物或不正利益在新臺幣五萬元以下者，減輕其刑」，也就是如果是貪五萬以下可以減刑，並指法官把每一塊都算的很清楚，其實都是有利於這些被告。至於高虹安為何被判7年卻沒有緩刑，是因為她從頭到尾都不認罪，且也未將犯罪所得繳回，所以沒有任何可以減刑的理由。

苗博雅指出，包含陳奐宇（前高虹安立委辦公室主任）被判一年、黃惠玟（前高虹安立委辦公室助理）被判兩年，都是因為他們有認罪，且有因為其自白查獲其他共犯。至於王郁文（公關主任）事前雖未認罪，但因為貪污金額少，所以也只判兩年，反觀高虹安則是從頭到尾都不認罪。

苗博雅說，王郁文貪的並非466元，浮報的金額總共約8千多元，打臉柯文哲的說法。苗博雅也強調高虹安是公務員，而王郁文不是，質疑柯連判決都不看，就在胡說八道，混淆視聽。

苗博雅強調，法院的標準只有一個，那就是法律的規定。如果不符合減刑的規定還硬要減刑，那叫做硬凹。就像去餐廳吃飯，你不符合優惠的規則還硬要店家打折，就叫做硬凹、奧客。

苗博雅也笑稱，高虹安還有一個辦法，就是柯文哲未來若選上總統，就能以總統的權力，特赦高虹安。苗博雅說，以後阿北在選總統時可以主打一點，阿北當選就特赦高虹安，「支持柯文哲，就是支持特赦貪污高虹安」，看可以有幾票。

苗博雅強調，如果是貪5萬以下可以減刑，並指法官把每一塊都算的很清楚，其實都是有利於這些被告。並指如果不符合減刑的規定還硬要減刑，那叫做硬凹。（圖擷自YouTube）

苗博雅說，王郁文貪的並非466元，浮報的金額總共約8千多元，打臉柯文哲的說法。（圖擷自YouTube）

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