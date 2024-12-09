敘利亞14年內戰 時間軸看懂政府與反抗軍背後國際勢力大亂鬥

敘利亞反抗軍宣布推翻敘利亞總統阿塞德，圖為首都大馬士革當地升起的煙霧。（路透）

2024/12/09 14:34

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕敘利亞阿塞德（Bashar al-Assad）政權垮台，象徵近14年各方人馬反抗的結束，也是敘利亞內戰的關鍵時刻，這場內戰造成幾十萬人死亡，一半人口無家可歸，甚至引入多方外國勢力。

美國之音整理了自2011年至今，反對總統阿塞德的重大抗議、武裝衝突事件：

2011年：第一次反對阿塞德的抗議迅速蔓延全國，遭到安全部隊的逮捕和槍擊。

2012年：大馬士革發生爆炸，這是基地組織在敘利亞的新分支「努斯拉陣線」（後改名：征服沙姆陣線）發動的第一次爆炸，該組織掌權並開始鎮壓民族主義意識形態團體。世界大國在日內瓦開會並同意需要政治過渡，但意見分歧。反對派勢力不斷壯大，阿塞德調動空軍攻擊反對派據點，雙方升級成大規模相互殘殺。

2013年：黎巴嫩真主黨幫助阿塞德在庫薩爾鎮（Qusayr）獲勝，遏制反政府武裝勢力，此舉顯示真主黨在衝突中日益重要。

2014年：伊斯蘭國突然佔領東北部拉卡（Raqqa），並在敘利亞和伊拉克佔領更多領土。荷姆斯老城的反政府武裝投降，同意遷往遠郊——這是他們在大城市的首次重大失敗，也是未來「撤離」協議的前兆。

華盛頓建立反伊斯蘭國聯盟並開始空襲，但與其盟友土耳其產生摩擦。

2015年：反政府武裝得到更好的合作和更多的外國武器，並佔領伊德利布西北部，但伊斯蘭激進分子正在發揮更大作用。

俄羅斯透過空襲支持阿塞德，使衝突在未來幾年內轉向對反政府武裝不利。

2016年：由於擔心庫德人向邊境推進，土耳其與反政府武裝盟友一起發動入侵，形成了新的土耳其控制區。

敘利亞軍隊及其盟友擊敗了第二大城阿勒坡（Aleppo）的反政府武裝，被視為阿塞德最大的戰爭勝利。

努斯拉陣線從蓋達組織分裂出去，開始試圖以溫和形象出現，採用了一系列新名稱，最後確定為「沙姆解放組織」（HTS）。

2017年：以色列承認對敘利亞真主黨發動了空襲，以削弱伊朗及其盟友不斷擴大的實力。

美國支持的庫德人領導的軍隊在拉卡擊敗了伊斯蘭國。這次攻勢以及敘利亞軍隊的攻勢將聖戰組織趕出了幾乎所有領土。

2018年：敘利亞軍隊收復東古塔，然後迅速奪回敘利亞中部的其它反叛分子聚居地，隨後又奪回反政府武裝的南部堡壘德拉（Deraa）。

2019：伊斯蘭國在敘利亞失去了最後一塊領地。美國決定在敘利亞保留一些軍隊，以防止庫德族盟友受到攻擊。

2020年：俄羅斯支持政府軍進攻，最終與土耳其達成停火協議，凍結了大部分前線。阿薩德控制了大部分領土和所有主要城市，似乎根深蒂固。反政府武裝控制西北部，土耳其支持的軍隊控制著邊境地帶，庫德人領導的軍隊控制東北部。

2023年：巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）10月7日攻擊以色列引發以色列和黎巴嫩真主黨之間的戰鬥，最終減少了該組織在敘利亞的存在並致命地削弱了阿塞德。

2024年：反政府武裝對阿勒坡發動新一輪攻擊。由於阿塞德的盟友集中關注其它地方，他的軍隊迅速潰敗。阿勒坡淪陷8天後，反政府武裝佔領了大部分主要城市並進入大馬士革，將阿塞德趕下台。

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