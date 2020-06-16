和柯文哲感情生變？ 蔡壁如笑：講感情人家會誤會

外傳台灣民眾黨主席柯文哲與其心腹蔡壁如關係生變，民眾黨立委蔡壁如上午出面駁斥傳聞。（記者陳昀攝）

2020-06-16 10:54:09

〔記者陳昀／台北報導〕台灣民眾黨創黨以來內鬥頻傳，今又有週刊爆出黨主席柯文哲與其心腹蔡壁如30年的主僕關係降溫、抱怨頻頻，蔡壁如上午出面受訪，被問到和柯感情是否一樣好？蔡壁如表示，兩人關係不用懷疑，柯文哲絕對還是信任她，並強調兩人之間不是感情，笑說：「如果你們講感情，會讓人家誤會」。

被問到與柯文哲關係不如以往，蔡壁如笑回：「這是問題嗎？不用懷疑啦，這不會是問題！」並反問，要每天見面講多少話才不是感情生變？她說，政治工作的本質是信任，不在乎有沒有每天講到話，或多久才講到話，這些都不是問題，自己到立院後身分轉換、要扮演立委角色，當然和柯文哲講話時間相對變少。

請繼續往下閱讀...

被問到「柯文哲還信任你嗎？」蔡壁如表示，這不用問，絕對是的。媒體追問「兩人感情還是一樣好？」蔡壁如回應，我們的感情齁⋯⋯問這個不知道怎麼回答，我們不是感情，跟他就是老闆跟屬下的關係，「如果你們講感情，會讓人家誤會」！

對於週刊報導指兩人在會議中爭執、冷戰，蔡壁如指出，長期以來兩人討論時就是會大聲討論，這是民主機制，無論是柯市長或柯主席，對下屬的不同看法會採取比較開放的態度、有話直接說，「其實就是公開場合大家討論，這也沒什麼大小聲、冷戰，我是覺得（週刊）形容得太⋯⋯沒那麼回事啦。」

民眾黨立委蔡壁如表示，柯文哲絕對還是信任她，並強調兩人之間不是感情，笑說：「如果你們講感情，會讓人家誤會」。（記者劉信德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法