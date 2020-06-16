為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

和柯文哲感情生變？ 蔡壁如笑：講感情人家會誤會

外傳台灣民眾黨主席柯文哲與其心腹蔡壁如關係生變，民眾黨立委蔡壁如上午出面駁斥傳聞。（記者陳昀攝）

外傳台灣民眾黨主席柯文哲與其心腹蔡壁如關係生變，民眾黨立委蔡壁如上午出面駁斥傳聞。（記者陳昀攝）

2020-06-16 10:54:09

〔記者陳昀／台北報導〕台灣民眾黨創黨以來內鬥頻傳，今又有週刊爆出黨主席柯文哲與其心腹蔡壁如30年的主僕關係降溫、抱怨頻頻，蔡壁如上午出面受訪，被問到和柯感情是否一樣好？蔡壁如表示，兩人關係不用懷疑，柯文哲絕對還是信任她，並強調兩人之間不是感情，笑說：「如果你們講感情，會讓人家誤會」。

被問到與柯文哲關係不如以往，蔡壁如笑回：「這是問題嗎？不用懷疑啦，這不會是問題！」並反問，要每天見面講多少話才不是感情生變？她說，政治工作的本質是信任，不在乎有沒有每天講到話，或多久才講到話，這些都不是問題，自己到立院後身分轉換、要扮演立委角色，當然和柯文哲講話時間相對變少。

被問到「柯文哲還信任你嗎？」蔡壁如表示，這不用問，絕對是的。媒體追問「兩人感情還是一樣好？」蔡壁如回應，我們的感情齁⋯⋯問這個不知道怎麼回答，我們不是感情，跟他就是老闆跟屬下的關係，「如果你們講感情，會讓人家誤會」！ 

對於週刊報導指兩人在會議中爭執、冷戰，蔡壁如指出，長期以來兩人討論時就是會大聲討論，這是民主機制，無論是柯市長或柯主席，對下屬的不同看法會採取比較開放的態度、有話直接說，「其實就是公開場合大家討論，這也沒什麼大小聲、冷戰，我是覺得（週刊）形容得太⋯⋯沒那麼回事啦。」

民眾黨立委蔡壁如表示，柯文哲絕對還是信任她，並強調兩人之間不是感情，笑說：「如果你們講感情，會讓人家誤會」。（記者劉信德攝）

民眾黨立委蔡壁如表示，柯文哲絕對還是信任她，並強調兩人之間不是感情，笑說：「如果你們講感情，會讓人家誤會」。（記者劉信德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
柯文哲與蔡壁如傳不合？ 週刊爆私下抱怨內容流出
2020-06-16 10:09

柯文哲與蔡壁如傳不合？ 週刊爆私下抱怨內容流出
林夕暗諷某黨「別突然那麼幫香港」 柯粉怒：不爽滾回去
2020-06-15 23:09

林夕暗諷某黨「別突然那麼幫香港」 柯粉怒：不爽滾回去
股災後定期定額升溫 用日日扣更優

股災後定期定額升溫 用日日扣更優
腫！挺柯粉專「小聖蚊」轉貼假新聞 遭網友狂轟「柯憐啊」
2020-06-15 21:04

腫！挺柯粉專「小聖蚊」轉貼假新聞 遭網友狂轟「柯憐啊」
放話文化逼走人才？ 柯文哲：以後首長自己要負責
2020-06-15 20:53

放話文化逼走人才？ 柯文哲：以後首長自己要負責
榮獲多項國際大獎肯定　泰豐輪胎本業表現亮眼

榮獲多項國際大獎肯定　泰豐輪胎本業表現亮眼
政治今日熱門
2020-06-15 12:05

將投入市長補選！陳其邁：做任何決定一定全力展現決心

2020-06-15 12:27

駁向總統保愛女蘇巧慧選中常委 蘇貞昌：她若要選要自己努力

2020-06-15 12:13

副閣揆誰接 蘇揆：現在講這些對陳其邁不好意思

2020-06-15 12:19

賀陸軍官校建校96週年 江啟臣批政府推動年改刻意抹黑軍人

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播