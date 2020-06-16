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首頁　>　政治

柯文哲與蔡壁如傳不合？ 週刊爆私下抱怨內容流出

台北市長柯文哲與民眾黨立委蔡壁如。（資料照）

台北市長柯文哲與民眾黨立委蔡壁如。（資料照）

2020-06-16 10:09:13

〔即時新聞／綜合報導〕由台北市長柯文哲創辦的台灣民眾黨，今年大選成功奪下國會第三大黨，但週刊爆料，民眾黨創黨周年紀念前夕，不僅傳出黨內鬥爭頻傳，就連柯文哲與心腹蔡壁如30年的主從情誼都傳出不合消息，柯一度下令限縮蔡的黨務指揮權。對此，柯文哲今早受訪面對不合傳聞，雖然沒有正面回應，但卻露出驚訝的表情。

《鏡週刊》報導，柯文哲身邊的親近幕僚透露，今年當選立委的蔡壁如因為離開市府核心，不再天天與柯文哲見面，有多次黨內會議兩人常常意見不合起口角，甚至一度冷戰。

報導提到，黨內知情人士轉述說，柯文哲曾經對著其他幕僚直言「你們一群男人怎麼鬥不過一個蔡壁如！」甚至還下令要蔡壁如「除了組織部的事之外，其他統統都不要管」。

《鏡週刊》引述與兩人共識的幕僚分析，柯蔡關係生變可能有2個原因，第一是蔡壁如進入國會後，如同自走砲的發言風格讓柯文哲不滿；第二個因素可能是兩人聲量消長有關，蔡壁如進入國會後成為記者天天追逐的對象，柯文哲怎能容忍黨內有人可能取代他成為媒體焦點。

《三立新聞網》 報導，柯文哲今天上午受訪時，被問到與蔡壁如不合的傳聞，柯文哲聽到關鍵字後，瞪大雙眼驚訝無語，隨後不發一語走進會議室。

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