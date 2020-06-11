高閔琳貼與陳其邁合照，破除流言。（取自高閔琳臉書）

2020-06-11 00:27:05

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨高雄市議員高閔琳表態支持陳其邁補選市長，但不支持這3個月，由陳其邁代理高雄市長，卻遭名嘴挑撥是民進黨派系之爭，高閔琳10日深夜貼出與陳其邁合照，強調「民進黨高雄派明明內部很團結的時候，外面的人⋯⋯是在哈佛？」

為高雄市長補選暖身，行政院副院長陳其邁10日晚間回到高雄，與10幾名民進黨年輕一輩的市議員聚會，高閔琳也現身力挺。

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高閔琳這兩天發聲說，代理市長和市長補選人選，同一人並不合適，綠營共識就是支持陳其邁，也應該讓陳其邁副院長這3個月專心準備市長補選，不要一邊處理汛期等相關市政工作，一邊又要面對市議會來勢洶洶、不懷好意且穩定過半的國民黨議員。

不過，有名嘴將高閔琳這番話，解讀為民進黨在高雄的派系之爭，高閔琳深夜在臉書特別貼出她10日晚間與陳其邁的合照，破除流言。

高閔琳強調：「忠言總是逆耳，但真話我是一定要說。」，「人家民進黨高雄派明明內部很團結的時候，外面的人⋯⋯是在哈佛？」

高閔琳說，相信高雄，邁哥回來了，大家攏毋離開，此刻的高雄人是前所未有的團結，民進黨也是。「高雄的未來，需要齊心打拚，2018我們遭遇了挫折，但挫折使我們更強壯；相信高雄，2020我們一定能成功！」

高閔琳「高閔琳 高雄市議員」臉書貼文

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