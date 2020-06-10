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高閔琳挺陳其邁補選市長 但不支持他代理高雄市長

民進黨高雄市議員高閔琳，表態支持陳其邁補選市長，但不支持這3個月，由陳其邁代理高雄市長。（資料照）

民進黨高雄市議員高閔琳，表態支持陳其邁補選市長，但不支持這3個月，由陳其邁代理高雄市長。（資料照）

2020-06-10 14:14:40

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨高雄市議員高閔琳，表態支持陳其邁補選市長，但不支持這3個月，由陳其邁代理高雄市長。

高閔琳表示，她建議降低政治色彩，由中央、地方，特別是具有高雄市城市治理經驗或高階事務官代理，協助市府銜接並穩定市政工作，同時順利辦理市長補選事宜。

針對代理市長和市長補選人選，同一人並不合適，高閔琳說，她的理由有三點，第一，代理市長與市長補選的人選，不宜為同一人。她認為，過去我們曾對韓國瑜市長罷免案中「球員兼裁判」，高雄市選委會沒有利益迴避、選委會都是韓的自己人等多所批評；相同地，現在也應該用同樣的標準，來處理市長補選案。

她強調，第二點，罷韓剛過不宜過度刺激，避免藍營挑撥操作。藍營曾經一度提出「憑什麼57萬可以罷掉89萬票選出的市長」論述，接下來也一定會提出「憑什麼市長落選的，可以直接代理高雄市」的批評。

高閔琳認為，民進黨在2018市長落敗，是個不爭的事實，儘管陳其邁副院長是高雄也是目前中央地方行政經驗最豐富的優質人選，如罷免後直接由陳副院長代理，恐有正當性疑慮，更將招惹「民進黨吃相難看」、「落選市長直接代理市長」等批評和傷害，更讓藍營等有心人士有機可乘、挑撥離間、政治操作對立，也更加刺激罷韓剛過的社會氛圍。

她說，第三點原因是「愛他就不要害他」，代理市長一樣必須面對高雄市議會監督。

除了維持高雄市政府這3個月的正常運作，最重要的工作，就是辦理高雄市長之補選。

高閔琳認為，綠營共識就是支持陳其邁，那麼也應該讓陳其邁副院長這3個月專心準備市長補選，不要一邊處理汛期等相關市政工作，一邊又要面對市議會來勢洶洶、不懷好意且穩定過半的國民黨議員。

她表示，身為民進黨員的她，也認為在罷韓後，應盡力減低社會紛擾和政治動盪，同時更要維護保護民進黨內優秀的政治人才，以及黨的永續發展。

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