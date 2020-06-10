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投入高雄市長補選？ 陳其邁：有任何決定會說明

高雄市長韓國瑜的罷免案於6日通過，行政院副院長陳其邁10日出席民進黨中常會前受訪表示，對他來說，不管人在哪裡，高雄都是他一生懸命的地方，希望故鄉能夠更好。（記者羅沛德攝）

高雄市長韓國瑜的罷免案於6日通過，行政院副院長陳其邁10日出席民進黨中常會前受訪表示，對他來說，不管人在哪裡，高雄都是他一生懸命的地方，希望故鄉能夠更好。（記者羅沛德攝）

2020-06-10 14:35:40

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對高雄市長韓國瑜罷免投票案通過後的高雄市長補選，民進黨內共識行政院副院長陳其邁是最佳人選。陳其邁今列席民進黨中執會前受訪表示，不管他人在哪裡，高雄都是他一生懸命的地方，若他有任何決定會和大家說明。

補選的事情，今天中執會就會討論，在這一年多來，很多重大建設有很多紛擾，若能儘速有新開始，讓市民能夠免除過去這些紛擾，人心望治，這是大家共同期待。若他個人有任何決定，他會和大家說明。

被問到若投入補選，是否辭去副閣揆職位，陳其邁表示，對他來說，他一直強調，不管他人在哪裡，高雄都是他一生懸命的地方，他希望故鄉可以更好，這是他作為高雄子弟一輩子努力的目標，如果他有任何決定，也會基於這樣的考量，一有結果就會和大家說明。

至於是否會主動爭取獲黨徵召提名，陳其邁說，這個問題已經重複很多次了，不管是感情也好，和作為高雄子弟的一些想法，一有結果就會和大家說明。至於何時會有結果，陳其邁說，「有些不是操之在我，還是要徵詢更多黨內意見和機制來處理。」

至於中選會12日公告罷免投票案通過後，行政院指派之代理市長人選議題，陳其邁表示，行政院對於代理市長的考量，會基於施政沒有空窗期、政局穩定、市政無縫接軌等考量來推動，相信行政院長蘇貞昌最後會做整體性考量，有結果後就會對外說明。

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