為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

議員爆北市府佔用民宅還列古蹟 柯文哲傻眼：怎麼會這樣

台北市長柯文哲9日出席市政總質詢。（記者張嘉明攝）

台北市長柯文哲9日出席市政總質詢。（記者張嘉明攝）

2020-06-09 16:45:50

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市古蹟數量數一數二，台北市議員劉耀仁今在議場總質詢踢爆，坐落雙園街77、79號歷史建築，竟是長期佔用民宅，如今還變成古蹟，質疑市府涉及不當得利。市長柯文哲傻眼直呼「怎麼會這樣」，強調不知情，下週會討論，並允諾1個月內答覆。

北市文化局前年7月16日把北市雙園街77、79號建物列為歷史建築。市長柯文哲今天下午赴台北市議會總質詢，市議員劉耀仁指出，接獲地主女兒投訴，兄弟姐妹因為3年前母親過世繼承土地，才發現私人土地被警察局佔用，連絡好幾次都沒有答覆，推敲因佔地的是警察，地主就隱忍下來，把祕密帶入棺材。

警察局長陳嘉昌說，修復再利用會把佔用拆還給地主，劉耀仁認為，土木技師認為拆屋還地會有危險，這不是拆屋還地問題，是不當得利的問題，公家機關佔用私有地，甚至也佔用工務局新工處計畫道路。

文化局長蔡宗雄指出，警察局目前動用第一預備金送修，請文資委員看一下增建部分有無價值，再做必要處理。

劉耀仁要求，市府應依「文資法」39條直接價購或徵收，並向地主繳交不當得利金5年，拆屋還地會倒塌，日後會做為萬華區義警大隊協勤中心，報備文化局修繕，展現政府誠意，不對就不對，要給私地主錢，也要給新工處不當得利5年費用。

對此，柯文哲回應，不曉得有佔用民地，下週會討論看看，他也允諾1個月內答覆；至於價購徵收的部分，7月底前做出決定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
拿不到5星級市長 柯酸：那些坐牢、欠債也沒多高明啊！
2020-06-09 14:54

拿不到5星級市長 柯酸：那些坐牢、欠債也沒多高明啊！
北市議員質疑民進黨罷柯訊息何來？ 柯P語塞︰沒有啦
2020-06-09 14:24

北市議員質疑民進黨罷柯訊息何來？ 柯P語塞︰沒有啦
肺炎流感化　我們能做什麼？

肺炎流感化　我們能做什麼？
寄生北農？北市議員汪志冰爆 民眾黨工董德堉1年公出61天
2020-06-08 17:39

寄生北農？北市議員汪志冰爆 民眾黨工董德堉1年公出61天
趙無極「狂草」巔峰作 台灣首次亮相

趙無極「狂草」巔峰作 台灣首次亮相
政治今日熱門
2020-06-09 16:19

自認沒失言 柯Ｐ又補一槍欠債五星市長是陳菊

2020-06-08 22:35

王美惠與蔡英文玩自拍 討論嘉義市鐵路高架化

2020-06-08 20:47

高市議會藍批綠撕裂社會 韓賜村︰大家都要檢討 影片

2020-06-08 17:56

韓粉包圍王浩宇服務處丟雞蛋 「杏仁哥」被警察帶走 影片

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播