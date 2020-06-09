議員爆北市府佔用民宅還列古蹟 柯文哲傻眼：怎麼會這樣

台北市長柯文哲9日出席市政總質詢。（記者張嘉明攝）

2020-06-09 16:45:50

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市古蹟數量數一數二，台北市議員劉耀仁今在議場總質詢踢爆，坐落雙園街77、79號歷史建築，竟是長期佔用民宅，如今還變成古蹟，質疑市府涉及不當得利。市長柯文哲傻眼直呼「怎麼會這樣」，強調不知情，下週會討論，並允諾1個月內答覆。

北市文化局前年7月16日把北市雙園街77、79號建物列為歷史建築。市長柯文哲今天下午赴台北市議會總質詢，市議員劉耀仁指出，接獲地主女兒投訴，兄弟姐妹因為3年前母親過世繼承土地，才發現私人土地被警察局佔用，連絡好幾次都沒有答覆，推敲因佔地的是警察，地主就隱忍下來，把祕密帶入棺材。

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警察局長陳嘉昌說，修復再利用會把佔用拆還給地主，劉耀仁認為，土木技師認為拆屋還地會有危險，這不是拆屋還地問題，是不當得利的問題，公家機關佔用私有地，甚至也佔用工務局新工處計畫道路。

文化局長蔡宗雄指出，警察局目前動用第一預備金送修，請文資委員看一下增建部分有無價值，再做必要處理。

劉耀仁要求，市府應依「文資法」39條直接價購或徵收，並向地主繳交不當得利金5年，拆屋還地會倒塌，日後會做為萬華區義警大隊協勤中心，報備文化局修繕，展現政府誠意，不對就不對，要給私地主錢，也要給新工處不當得利5年費用。

對此，柯文哲回應，不曉得有佔用民地，下週會討論看看，他也允諾1個月內答覆；至於價購徵收的部分，7月底前做出決定。

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