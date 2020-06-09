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北市議員質疑民進黨罷柯訊息何來？ 柯P語塞︰沒有啦

民進黨北市議員洪健益今批評柯文哲跟國民黨唱雙簧，自我感覺良好要被民進黨罷免，台北市民會因為「特殊團體就罷免你嗎？」柯回答說「不會」。（記者張嘉明攝）

民進黨北市議員洪健益今批評柯文哲跟國民黨唱雙簧，自我感覺良好要被民進黨罷免，台北市民會因為「特殊團體就罷免你嗎？」柯回答說「不會」。（記者張嘉明攝）

2020-06-09 14:24:04

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲昨於市政總質詢輪番被國民黨北市議員質詢，「民進黨罷免高雄市長韓國瑜後下一步」，柯回說「我一定要找一個擋在我前面」，認為民進黨「當然不會」饒過他，讓外界解讀民進黨打柯。民進黨北市議員洪健益今下午於議會總質詢，批評柯文哲被害妄想症，跟國民黨唱雙簧，自我感覺良好要被民進黨罷免，台北市民會因為「特殊團體就罷免你嗎？」柯回答說「不會」。

稍後民進黨北市議員阮昭雄質詢更表示，民進黨沒有要罷免柯文哲，並問柯文哲訊息到底從何而來？柯文哲沒有正面回應，但回說「沒有，我是引導網軍方向」。阮追問訊息到底哪裡來？柯文哲語塞說，「沒有啦！還是回歸市政主題」。

阮昭雄說，這跟市政有關，並問柯文哲看到韓國瑜被罷免後，有沒有很慶幸沒選總統？豈料，柯文哲回說，「我一開始就沒有想要選，只是嚇唬大家，沒有那個打算啦！」阮虧柯，市長任滿後，選總統沒有落跑問題。柯文哲回說，朝目標前進，可以就可以、行就行，不行就算，他是很自然的人，不要那麼勉強。

洪健益也問柯文哲是否覺得自己做得比韓國瑜好？柯文哲回答說，「不可以稱讚自己」。若韓粉在北市凱道辦非理性活動遊行，會同意嗎？柯文哲回說，依照規則申請還是要借，不能事先說活動不理性，按照規則，設定時間前借。

洪健益質疑柯文哲被害妄想症，自認做得比韓國瑜好，但昨天被國民黨議員問會不會下一個被罷免？會不會被民進黨針對？柯文哲卻唱雙簧，呈現好像被民進黨罷免。柯文哲回答，他相當認真，累積時間做事，經得起考驗；但為何要唱雙簧呈現自己下一個被罷免？柯文哲則否認說沒有，他都推薦別人。

洪健益表示，柯文哲潛意識認為韓國瑜被罷免是民進黨帶領，所以又被害妄想症認為自己是民進黨下一個目標。柯文哲沉默一會並未回應，直說這跟市政無關。洪健益說，「你自我感覺良好要被民進黨罷免，罷免你要理由」，民進黨也沒那麼無聊，柯文哲想拉藍軍的票，不要每次都牽拖民進黨。

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