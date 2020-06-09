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拿不到5星級市長 柯酸：那些坐牢、欠債也沒多高明啊！

柯文哲回答，「以前那些5星級的，我看也沒多高明啊！坐牢的坐牢、欠債的欠債。」（記者張嘉明攝）

柯文哲回答，「以前那些5星級的，我看也沒多高明啊！坐牢的坐牢、欠債的欠債。」（記者張嘉明攝）

2020-06-09 14:54:10

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲今下午於市政總質詢，被民進黨台北市議員洪健益問有沒有拿過最後一名？柯文哲回答，不可能，除非全班只有一個同學。洪健益冷不防提醒柯文哲，施政滿意度日前被媒體評為6都吊車尾，今下午2點將頒獎；豈料，柯文哲回答說，「以前那些5星級的，我看也沒多高明啊！坐牢的坐牢、欠債的欠債。」

洪健益先問，下午2點遠見頒發5星市長，有沒有柯文哲？柯說，沒有...不是早就頒過？洪追問為什麼沒有柯？柯文哲語塞說「唉呦，這不要緊」。被問到「因為全國只有一個縣市叫台北市，所以最後一名台北市？」柯卻說，「不過這樣啦！以前那些5星級的，我看也沒多高明啊！坐牢的坐牢、欠債的欠債」。

洪健益問柯文哲，所以這些人都作弊？柯回說，「我沒有這樣講，不過那表示那不見得有什麼意義」。洪健益酸說，「你後段班，就說人家被關」，一方面對自己很有信心，認為自己做很好，又不願意接受拿不到5星級市長頒獎「你有雙重人格！」柯回說，「不會啦！我本來就很多面向」。

洪健益大酸，柯文哲現在心想2024想拉藍軍的票，在政治上是對的，柯要拉韓粉、郭台銘樁腳，趁國民黨多事之秋時拉攏，但不要每次牽拖民進黨找麻煩，自己聲望這麼低，請把市政做好就好。

民進黨台北市議員洪健益問有沒有拿過最後一名？柯文哲回答，不可能，除非全班只有一個同學。（記者張嘉明攝）

民進黨台北市議員洪健益問有沒有拿過最後一名？柯文哲回答，不可能，除非全班只有一個同學。（記者張嘉明攝）

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