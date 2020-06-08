寄生北農？北市議員汪志冰爆 民眾黨工董德堉1年公出61天

台北市長柯文哲與北農董事長黃向群備詢。（記者林正堃攝）

2020-06-08 17:39:49

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲再被批黨政不分！國民黨北市議員汪志冰今於市政總質詢時爆料，台北農產運銷公司董事長秘書董德堉2018年11月到2019年3月上班日幾乎公出4小時，等於245天工作日請假61天、逾4分之1，到底去哪裡？質疑會不會是從事黨務、寄生北農成網軍操盤手？柯文哲對此回答，該怎麼辦就怎麼辦？董要解釋。

但汪志冰大酸，董德堉日前印「台灣民眾黨組織部召集人」名片，柯也說該怎麼辦就怎麼辦；柯趕緊解釋，那是偷印，強調請假要照規定。

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北農公司董事長黃向羣則尷尬回答說，「我看紀錄覺得誇張，我有督導不周問題」，一定會查；北農公司一向對於員工出勤、考察都相當清楚，進公司、下班要打卡，只要離開辦公室要寫公出單、出勤單，議員資料很詳細準確，沒錯。

汪志冰酸說：「你有出缺通知我一下！我也來當你機要，每天4小時公出，我去買菜、回家燒飯睡午覺啊！」，到底辦什麼事啦！還是外面兼差，這麼規律請假，領薪5、6萬元，可以這樣惡搞嗎？北農有這麼忙嗎？還是根本沒忙成這樣？董德堉可有可無也沒關係？汪也質疑，董是民眾黨黨工？柯網軍？只見柯搖頭。汪又質疑說，是民眾黨網軍操盤手？

豈料，柯文哲回嘴說，民眾黨務沒有那麼多，不可能；「操盤也沒那麼認真、他（董）也沒做那麼認真，我不相信，如果有這麼認真也好」。柯說，不要說處理個案，還是回到整個公司治理，也有機要不打卡，就講清楚，公出幹什麼要講清楚理由。汪志冰酸說「你還可以愛與包容嗎？」只見柯語塞，最後允諾會處理此事，2週內會辦理。

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