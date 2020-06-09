高雄市長補選 國民黨坦承也許不會贏、朝栽培具潛力新人方向規劃

國民黨文傳會主委王育敏今天上午接受廣播節目專訪時指出，這次高雄市長補選也許不會贏，但未來可以持續耕耘，國民黨會往栽培具有潛力的新人方向來規劃。（資料照）

2020-06-09 09:45:07

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨文傳會主委王育敏今天上午接受廣播節目專訪時指出，因應未來高雄市長補選，國民黨希望在地尋找具有潛力、年輕且專業的人才，這次補選也許不會贏，但未來可以持續耕耘，該黨會往栽培具有潛力的新人方向來規劃，無論已經被罷免的高雄市長韓國瑜是否要提罷免無效之訴，黨中央決定人選時一定會諮詢韓的意見。

對外節目主持人黃暐瀚詢問，國民黨是否已鎖定前新北市長朱立倫參與高雄市長補選？王育敏稱「並沒有」，黃暐瀚也在節目中透露，朱立倫本人並未如外傳已經準備好要遷戶籍到高雄市。

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對於主持人詢問，國民黨為何沒有在6日罷免投票之前，為可能的補選先做準備？王育敏表示，這件事情有想過，但不能做也不能討論，否則等於提前放棄韓國瑜，如果當時黨中央開始討論補選人選，韓國瑜做何感想？

王育敏指出，黨中央會先徵詢高雄在地人選，至於強棒也會了解意願，除非未來真正出現一個大家都覺得是很棒的人選，也願意未來在高雄長期耕耘，才有可能大家一起來幫他規劃，從此留在南部。

至於是否要提罷免無效之訴，王育敏說，黨中央完全尊重韓國瑜，韓是當事人。

對於罷韓過後，許多地方出現推動罷免綠營民代，王育敏說，到目前為止，都是民眾自發性，與國民黨中央無關，也不會介入。

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