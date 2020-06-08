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江啟臣投入高市長補選？陳其邁：須熱愛高雄、嫻熟市政

陳其邁南下高雄，參加第一屆國海洋日活動。（記者葛祐豪攝）

陳其邁南下高雄，參加第一屆國海洋日活動。（記者葛祐豪攝）

2020-06-08 10:34:49

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜遭罷免後，被視為可望代表綠營參加補選的行政院副院長陳其邁，今天在高雄參加第一屆國海洋日活動，針對江啟臣可能代表國民黨投入補選，他表示︰「必須對於高雄有熱愛，對於市政的非常嫻熟了解」，等於打了空降的江啟臣一槍。他也強調「對於高雄的發展，不管我人在哪裡，這都是我一直努力的目標」。

陳其邁於會前接受聯訪，媒體問說，今天傳出國民黨主席江啟臣可能御駕親征，代表國民黨投入高雄市長補選，他的看法為何？

陳其邁強調，民意已經做了最新的決定，希望高雄能夠趕快重新再出發，不管是任何參選或補選，相信都必須對於高雄有熱愛，對於市政的非常嫻熟了解，這是高雄市民的期待。

媒體又問，有無意願擔任代理市長或參加補選？陳其邁回說，代理市長、包括市政銜接的問題，對於代理市長人選，行政院會基於對高雄市民最大利益，跟整個政局安定考量來安排。

至於陳其邁今天在罷免後的首度公開行程，就選在高雄，是否有特別意義嗎？

陳其邁解釋說，今天是6月8號國家海洋日，是國家非常重要的一個節日，最主要來宣示政府向海洋致敬決心。上個禮拜，行政院會已經通過海洋政策白皮書，主要在如何落實生態及海洋資源的防護，所以蘇院長特別指定他今天回來高雄，參加這個典禮。

媒體再問說，針對這次罷免成功，陳其邁有發文說，高雄市雨過天晴，陽光普照？陳其邁強調，民意已經做了最新的一個決定，對於民主的結果都表示充分的尊重，過去一年多來的紛紛擾擾，也隨著這次投票結果，能夠儘速落幕。

他說，這一年來，市民也希望能儘速讓高雄市政重新定位、重開機，儘速上軌道，解決高雄面臨到的全球產業供應鏈重組的問題，或捷運路網興建這些重大建設，包括高雄淹水問題等，都是民眾生活息息相關的問題，期待解決這些事項。

陳其邁強調，對於高雄，他跟所有的高雄人都一樣，「對於高雄的發展，不管我人在哪裡，這都是我一直努力的目標」，這些重大的這些建設包括行政院一直在推動的橋頭科學園區、大林蒲遷村、幾個易淹水地區，像永安、岡山、仁武、大寮等，中央政府在預算上，或在中央、地方合作，會全力來加強。

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