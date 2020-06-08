高雄市長補選還能再戰！ 江啟臣︰懷憂喪志只會讓黨分崩離析

國民黨主席江啟臣今在臉書上發文強調，高雄市長、議長補選「我們還能再戰」，懷憂喪志或憤怒情緒，只會繼續讓親痛仇快，更可能讓國民黨分崩離析。（資料照）

2020-06-08 18:45:24

〔記者林良昇／台北報導〕高雄市長韓國瑜遭罷免，國民黨面臨重大挫敗，國民黨主席江啟臣今在臉書上發文強調，接下來還有高雄市長、議長補選「我們還能再戰」，但如果繼續懷憂喪志或只剩憤怒情緒，缺乏謹慎思考與運作，只會繼續讓親痛仇快，更可能讓國民黨分崩離析。

江啟臣今晚在臉書發文向黨內喊話，強調「我們還能再戰」，為了許議長，為了高雄，為了國民黨的再造、發展與壯大，沒有躊躇的時間，接連的打擊固然沉痛，但是要把痛苦轉換成凝聚力，將哀傷轉化爲前進的動力。

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江啟臣說，接下來，國民黨將面臨更重大的挑戰，包含高雄市長補選、議長補選與黨務改革。如果繼續懷憂喪志，或是只剩憤怒情緒，缺乏謹慎思考與運作，只會繼續讓親痛仇快，更可能讓國民黨分崩離析。

江啟臣也強調，高雄市長補選，是國民黨繼續關懷與經營高雄的重要支點，對於媒體報載他將親自參選，根據相關法規並非可行方案。他昨天已經在高雄與韓國瑜見面磋商，緊急召開幹部談話會，並且持續鎖定適合人選。這次的補選，要有更多層次的思考以及評估，用更開放的方式討論整體的佈局。

面對議長補選，江啟臣指出，他已經請秘書長與高雄市黨部主委儘速與跟黨籍議員溝通，待人選確定後，務必確保黨籍議員與友善國民黨的高雄市議員共同支持。

江啟臣說，另一方面，改革委員會即將提出報告，堅定地朝再造國民黨的方向邁進，讓社會知道國民黨的決心，決不能讓變革的陣痛拖累了前進的步伐。

江啟臣重申，未來在防疫與民生經濟問題上，國民黨會如同以往，絕對站在第一線捍衛人民的福祉，監督政府不當的措施、預算與政策，為台灣的安全與發展把關；在政治議題上，完全執政的民進黨應該全面負責，也呼籲所有在野黨，在共同的價值與理念上，尋求議題與上的合作，一起面對一黨獨大、掌握龐大資源的執政黨，共同守護台灣的民主政治。

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