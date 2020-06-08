江啟臣遷戶籍親征高雄？ 國民黨：不在討論範圍內

外傳國民黨擬佈局由韓國瑜提出罷免無效訴訟，拖延時間讓黨主席江啟臣（見圖）遷戶籍到高雄戰市長補選，國民黨副秘書長李彥秀今表示，媒體上有討論，但不在國民黨正式討論範圍內。（記者方賓照攝）

2020-06-08 11:56:04

〔記者林良昇／台北報導〕高雄市長韓國瑜被罷免，高雄市長可能面臨補選，外傳國民黨擬佈局由韓提出罷免無效訴訟，拖延時間讓黨主席江啟臣遷戶籍到高雄戰補選，國民黨副秘書長李彥秀今表示，媒體上有討論，但不在國民黨正式討論範圍內，國民黨務人士私下表明，江不會南下高雄選市長。

面臨可能的高雄市長補選，國民黨的佈局受到外界關注，對於外傳國民黨將由韓國瑜提出罷免無效訴訟拖延時間，讓江啟臣遷戶籍南下高雄選市長列為選項，李彥秀今早在國民黨中央受訪時表示，媒體上有討論，但事實上不在昨天會議正式的討論範圍內。

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李彥秀強調，到昨天為止，國民黨對各式各樣的方案都有在準備當中，內部會做更多討論，各式各樣的方案，至少有5個以上，都在積極評估當中，國民黨面臨幾次大敗，每一步都要更謹慎，有更多討論。

不具名的國民黨黨務人士私下表示，昨晚黨務主管會議上確實有與會者提出江啟臣南下親征的選項，但當下就被否決，沒有進行正式討論，真的不會下去選。

對於江啟臣南下選高雄市長，國民黨文傳會主委王育敏也說，都是傳聞，國民黨在內部的討論中，各式各樣的策略跟方案或是人選當然都會有人提出來，但罷免案才剛通過，現在黨中央態度就是廣徵各界看法，包括補選的策略和人選，黨中央的前提是，要有意願、在高雄，而且是可以吸收到年輕的選民或者是中間的選民，可以讓大家感受到國民黨願意在地深耕的印象。

對於是否提出罷免無效訴訟，王育敏指出，訴訟是當事人韓國瑜才有權利提出，但韓才剛歷經罷免案，要讓其有時間沉澱思考，黨中央尊重韓的看法。

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