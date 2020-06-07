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罷韓通過》3原鄉投票率低 綠議員：韓國瑜爭議與部落連結低

高雄茂林、桃源、那瑪夏3原鄉區，罷韓投票率都僅是個位數。（資料照，那瑪夏鄉公所提供）

高雄茂林、桃源、那瑪夏3原鄉區，罷韓投票率都僅是個位數。（資料照，那瑪夏鄉公所提供）

2020-06-07 18:16:03

〔記者許麗娟／高雄報導〕罷韓投票昨天以同意罷免票93萬9090票成功拉下高雄市長韓國瑜，總投票率達4成2，但茂林、桃源、那瑪夏3區的投票率僅個位數，同意票也沒比2018市長選舉及2020總統大選綠營得票高，綠營議員認為「原鄉結構長期藍勝於綠，韓國瑜爭議與原鄉連結度低」。

罷免高雄市長韓國瑜的投票，在韓國瑜「蓋牌」策略下，多數挺韓選民選擇不投票，尤其高雄茂林投票率僅4%、桃源6.8%、那瑪夏9.3%，都非常低。

民進黨高雄市議員邱俊憲分析，原鄉結構長期以來不是政黨能夠撼動，他們重視與部落的連結，這次罷韓是對韓國瑜的不信任投票，即使韓國瑜上任以來實際上對原鄉沒有投入太多建設，但較有爭議的愛情摩天輪、太平島挖石油等議題與原鄉部落的連結度低，加上本次又是單一投票，非複合式選舉的動員，相對之下對罷韓較無感。

民進黨高雄市議員林富寶指出，原民地區因語言、習俗等文化不同，根深蒂固認為過去的福利是國民黨所給予的，即使過去阿扁時代起就大力推動原鄉發展，但綠營仍難以深入高雄3原鄉，從這次罷韓投票看來，藍營鐵票倉沒有動搖。

邱俊憲表示，原鄉部落重視「人」的因素，未來綠營若要深耕原鄉，仍需要長時間與部落在生活或親友間有相關連結，帶給他們生活上的幫助。

◎茂林區

2018高雄市長選舉：韓國瑜得1281票（陳其邁107票），得票率91.82%

2020總統大選：韓國瑜得877票（蔡英文267票），得票率75.34%

2020罷免投票：贊成罷免60票，反對1票，投票率4%

◎桃源區

2018高雄市長選舉：韓國瑜得2519票（陳其邁304票），得票率88.51%

2020總統大選：韓國瑜得1674票（蔡英文545票），得票率73.32%

2020罷免投票：贊成罷免201票，反對24票，投票率6.8%

◎那瑪夏區

2018高雄市長選舉：韓國瑜得1751票（陳其邁295票），得票率85.08%

2020總統大選：韓國瑜得1145票（蔡英文430票），得票率71.47%

2020罷免投票：贊成罷免209票，反對7票，投票率9.3%

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