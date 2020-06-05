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首頁　>　政治

罷韓案達標了！同意票已破90萬（不斷更新）

高雄市長韓國瑜罷免案，投票時間從今日上午8點開始，已於下午4點結束。圖為韓國瑜上午前往視察農損情形。（記者許麗娟攝）

高雄市長韓國瑜罷免案，投票時間從今日上午8點開始，已於下午4點結束。圖為韓國瑜上午前往視察農損情形。（記者許麗娟攝）

2020-06-06 17:46:01

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜罷免案，今日上午8點開始投票，已於下午4點結束。根據高雄市選委會統計，目前開出同意票90萬1724票，不同意票2萬4087票。

高雄市長韓國瑜罷免案，投票時間從今日上午8點開始，已於下午4點結束。（記者陳文嬋攝）

高雄市長韓國瑜罷免案，投票時間從今日上午8點開始，已於下午4點結束。（記者陳文嬋攝）

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