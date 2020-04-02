防疫大作戰！進高雄茂林要量體溫 超標就勸離

高雄市茂林區位於茂林國家風景區內，區內人文自然景觀豐富，假日有不少遊客前往。（記者許麗娟攝）

2020-04-02 20:49:03

〔記者許麗娟／高雄報導〕位於偏鄉地區的高雄市茂林區，山區居民大多以老人為主，為防堵武漢肺炎疫情，今天起在進入茂林區的132市道、茂林風景區入口處設體溫檢測站，凡額溫超過37.5度將會被勸離，今天首日執行有3名遊客體溫超標，無法進入茂林區。

茂林區公所秘書范仁憲指出，茂林區目前沒有任何疫情，相較其他地方非常安全，但因觀光客出入較複雜，有各縣市的外地遊客、外籍人士等，當地區民和長老憂心會有疫情「境外移入」的可能，加上進入茂林區僅132市道單一出入口，管理方便，因而決議自4月2日起至5月3日止，實施入區的體溫量測，只要額溫超過37.5度、耳溫超過38度的遊客會被勸離，若為區民則會通報衛生所再進一步檢查，管制時間會視疫情狀況決定是否再延長。

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范仁憲說，目前平日會派3～5名、假日8名人員量測體溫，今天自上午8點至下午4點實施首日，共發現3名遊客體溫超標，公所雖無法強制遊客不得進入，但還是會柔性勸離，民眾也相當配合，而且量測體溫對象包含茂林區的居民和外地遊客，大家也都認為這樣的措施非常安心。

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