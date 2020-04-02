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    觀光局染疫員工與確診官員兒接觸近2小時 疫情中心公布機場足跡

    觀光局前主秘兒子（案277）返台後經篩檢確診武漢肺炎，而被派去接機的觀光局機場員工（案269）及其5歲幼子（案299）也不幸染疫，事件爆發後引發外界關注，中央流行疫情指揮中心今天公佈兩人接觸的時間和足跡。（中央流行疫情指揮中心提供）

    觀光局前主秘兒子（案277）返台後經篩檢確診武漢肺炎，而被派去接機的觀光局機場員工（案269）及其5歲幼子（案299）也不幸染疫，事件爆發後引發外界關注，中央流行疫情指揮中心今天公佈兩人接觸的時間和足跡。（中央流行疫情指揮中心提供）

    2020-04-02 16:33:40

    〔記者鄭瑋奇／台北報導〕觀光局前主秘兒子（案277）返台後經篩檢確診武漢肺炎，而被派去接機的觀光局機場員工（案269）及其5歲幼子（案299）也不幸染疫，事件爆發後引發外界關注，中央流行疫情指揮中心今天公佈兩人接觸的時間和足跡。

    中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，已將3月28日案277返台後在機場的行程，請機場同仁調閱監視錄影帶並整理時序，案269當天下午2點12分與觀光局機場中心主任到登機門接人後，一路到3點51分才將案277送離，中間陪同長達1小時39分，當中有58分鐘時間是一起喝咖啡。

    疫情中心整理案269及案277當天在桃園機場行程後，今日對外公布及說明。陳宗彥指出，當天下午2點12分，觀光局機場中心主任與案269一起到登機門，接到案277後，2點25分3人到CDC發燒篩檢站、2點29分經指引到櫃檯，案277是走一般旅客通關櫃台，觀光局兩位人員因為是機場人員，就拿機場工作證走公務櫃台。

    後續案277在2點31分通過查驗證照通關，2點35分時3人走出海關，並於2點39分至3點37分這段時間，在桃園機場二航廈入境大廳港苑餐廳，坐在咖啡廳喝咖啡，一直等到3點39分才離開那個位置前往地下停車場，3點51分案277搭上其父親的座車離開機場。

    另外，今日下午交通部轉述CDC回報內容，機場中心主任檢驗結果陰性；案299的幼兒園師生共17位，檢驗報告均為陰性。

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