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第50例武漢肺炎確診者出院 肯定台灣防疫全球第一

H先生康復出院後，以自身經驗鼓勵其他武漢肺炎確診者。（記者張菁雅攝）

H先生康復出院後，以自身經驗鼓勵其他武漢肺炎確診者。（記者張菁雅攝）

2020-04-02 16:59:12

〔記者張菁雅／綜合報導〕台灣第50例武漢肺炎確診者（H先生）是名美國籍人士，經過治療，日前康復出院。他今日接受本報專訪，十分肯定台灣的防疫措施及醫療水準，並表示，在全球疫情嚴峻的時刻，如果要選擇一個地方留下來，台灣是他第一個選擇。他現在每天花很多時間，透過網路向外國友人宣傳台灣的防疫措施，也提醒大家不能相信中國。

H先生因接待4名來台的美國友人而感染武漢肺炎，住院近20天，康復出院後進行自主健康管理，由於全球病例數持續增加，他希望透過自身經驗，給予其他確診者更多鼓勵與支持。

H先生表示，雖然自己的症狀不嚴重，但住院時看到全球陸續出現無症狀者病情急轉直下，會相當擔心，忍不住胡思亂想；而除了病症帶來的不適，住院最大的挑戰就是無法與別人互動、非常無聊，剛開始不是看書、看電視、上網，就是看著窗外想出去呼吸新鮮空氣，每天不斷重複做這四件事，後來他訂定每天的行程，規定自己幾點睡覺、幾點起床、起床後要做哪些事，維持正常作息。

他很感謝醫護人員花時間和他聊天，彼此聊聊哪裡有好吃的餐廳、好玩的景點，讓他忘記此時身心的束縛。另外，在確診後，衛生單位人員非常詳細地詢問他接觸史，態度很禮貌，完全沒有帶給他壓力，還對他表達支持，表示會幫忙他一起度過難關，讓他非常感動。

許多國外媒體都報導台灣的防疫成績，H先生現在每天也花很多時間，把網路相關訊息傳給外國友人，除了台灣的防疫措施，也告訴大家不能相信中國對疫情的說法，以及WHO對台灣的不公平待遇。

他表示，在全球疫情嚴峻的時刻，如果要選擇一個地方留下來，台灣是他第一個選擇，現在和他聯絡的外國友人百分之百有同樣的想法。

另外，H先生很肯定政府保護確診者個資的做法，不過，鄰居大概猜得出來他確診，他回家後，可以感覺到鄰居的害怕，因此，他採取「半居家隔離」方式，盡量不出門，如果要出門，也刻意選擇人少的時間。他說，不會怪鄰居，給他們一些時間，就會知道他真的康復了。

而在知道確診的第一時間，H先生有罪惡感，擔心會傳染給朋友，後來他告訴自己，不能這樣想，這不是他的錯。傳染給他的友人傳Line向他道歉，他也如此安慰對方。

當時，H先生也趕在政府通知和他接觸的朋友、同事前，一一打電話告知，他表示，本來很擔心他們的反應，但沒有人責怪他，幾乎每個人第一個反應是問「你還好嗎？」「需要什麼幫忙？」，或者說「不用擔心我」，讓他既感激又溫暖。

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