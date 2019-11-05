26條誘台》劉結一稱是「真金白銀」 陸委會批誘騙詐術

中國國台辦主任劉結一今天接受媒體訪問時說，26條新措施是「真金白銀」。對此，陸委會強調，劉結一所謂「真金白銀」說，是別有政治居心，如同「糖衣毒藥」的誘騙詐術。（資料照）

2019-11-05 20:26:09

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國國台辦主任劉結一今天接受媒體訪問時說，26條新措施公布短短一天，台胞反應非常好，認為「確實有真金白銀」。對此，陸委會晚間強調，劉結一所謂「真金白銀」說，是別有政治居心，如同「糖衣毒藥」的誘騙詐術；而多少真金白銀，均抵不過武力威脅、外交施壓、意識形態審查等對台灣人民的傷害。

劉結一今天在上海出席第二屆中國國際進口博覽會開幕式前受訪時說，26條主導思想是「兩岸一家親」、「親旺親好」。被問到當前兩岸關係何時能「柳暗花明」？劉結一稱，關鍵在政治障礙儘早搬走。

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陸委會表示，中共國台辦已坦承「26條措施」是執行「一國兩制」的政治操作，也就是推動「一國兩制台灣方案」的「制度安排與政策措施」。劉結一所謂「真金白銀」說，是別有政治居心，如同「糖衣毒藥」的誘騙詐術；而唯有中共撤除「一國兩制」政治障礙，兩岸關係才可能「柳暗花明」。

陸委會強調，去年中共推出「31項對台措施」以來，中國大陸面臨經濟快速下行及社會穩定壓力、成長動能不足，此次企圖以吸納我人才、資金、技術，在台灣選舉前透過欺騙台灣民眾，來解決其內部矛盾及經濟困難。

陸委會指出，中共制度法規出現極權倒退，對我國人的權益保障遲遲無法落實。呼籲唯有透過兩岸公權力合作、落實協議等來維護兩岸民眾權益福祉；如果僅流於數字堆砌、口頭宣傳，台灣人民不會信任，更不會買單。

陸委會說，北京當局的「一國兩制」毫不隱藏地侵犯我主權，政府致力於兩岸良性互動交流，更要確保國安利益。政府相關單位已經著手對該等措施進行研議評估，呼籲國人應審慎留意可能風險，維護自身權益。

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