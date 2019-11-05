為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

26條誘台》國人若申請中國護照 外交部：依法註銷原護照

2019年亨利護照指數（Henley Passport Index）中，台灣護照排第29名。（資料照）

2019年亨利護照指數（Henley Passport Index）中，台灣護照排第29名。（資料照）

2019-11-05 12:25:38

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國國台辦昨公布「26條措施」，內容包括「台胞」可到中國外館求助或申請旅行證件。外交部今天表示，這不合中華民國法律，且有變成中國政治範例的風險。根據「兩岸人民關係條例」與「護照條例」相關規定，我國人若申請中國護照，將喪失台灣公民權利，台灣護照也會被註銷。

中國昨公布「26條措施」，第14條提到「台灣同胞可在中華人民共和國駐外使領館尋求領事保護與協助，申請旅行證件」。過去也曾發生國人為了入境俄羅斯或北韓等地，辦理中國護照通關的情形。

外交部發言人歐江安今在例會上回應說明，不論有沒有「26條」，我們國人以持用中華民國護照為榮，且我國護照好用度排名在全球前30名，中國是70幾名，我們國人在旅外時享有的免簽、落地簽和電子簽證等168國，「待遇遠遠超過中國」。

歐江安強調，外交部在海外有代表處和辦事處，外館提供親切有效迅速的領事服務，也有緊急聯絡和外交部24小時急難救助中心，「一通電話可以提供更好協助」，因此國人在海外要向中國使領館求助的需求很少。

歐江安並提醒，但台灣民眾如果找中國外館，很可能被他們記錄、拍照，並進一步當作「台灣人民支持兩岸統一、一國兩制」的政治輸出，呼籲國人「不得不察」這樣的後續效應可能性。

同時，歐江安也說，護照是所有人唯一有效的國際身份文件，旅外只認可這本，若向中國申辦旅行文件，認證會產生適法性問題，牴觸護照法規。

根據「兩岸人民關係條例」第9-1條與「護照條例」第25條相關規定，我國人若申請中國護照，將喪失台灣公民權利與戶籍，台灣護照也會被註銷。如果註銷中國戶籍或放棄持用中國護照，則得向內政部申請許可回復台灣地區人民身分，並返回台灣地區定居。

外交部領務局說明，護照條例第25條規定是「應註銷」，但不能由領務局直接認定其身分已轉換為大陸地區人民就逕行註銷，必須由權責機關依據「兩岸關係條例」規定註銷其戶籍並通知外交部，領務局就會依法註銷其護照。內政部移民署也會依法處理並通知戶政機關註銷戶籍後再通知外交部註銷護照。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
26條誘台》國台辦：主導思想是「兩岸一家親」
2019-11-05 12:20

26條誘台》國台辦：主導思想是「兩岸一家親」
26條誘台》經長：口惠實不惠 中國用後即丟
2019-11-05 11:44

26條誘台》經長：口惠實不惠 中國用後即丟
潮流一哥與文青女神的全新時尚選擇

潮流一哥與文青女神的全新時尚選擇
26條誘台》蘇貞昌：中國掐著台灣人脖子 人民要覺醒
2019-11-05 11:12

26條誘台》蘇貞昌：中國掐著台灣人脖子 人民要覺醒
26條誘台》國民黨︰對府院當局「敲響警鐘」
2019-11-05 09:39

26條誘台》國民黨︰對府院當局「敲響警鐘」
留住LPGA冠軍盃 疾呼啟動6年培訓

留住LPGA冠軍盃 疾呼啟動6年培訓

網友回應

政治今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播