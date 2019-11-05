26條誘台》中國網友超不滿：明年選舉會繼續打臉

中國領導人習近平。（路透）

2019-11-05 08:52:44

〔即時新聞／綜合報導〕中國昨日宣布，為落實國家主席習近平對台灣人的承諾，推出新對台《26條措施》。消息一出成為中國微博上的熱烈話題。

中國網友對於中共政府祭出對台《26條措施》大多相當不滿，直呼「我們拿他們當同胞，他們拿我們當錢包」、「又跪下去了？」有中國人質疑「讓利這麼多年。有效果嗎？明年選舉會繼續打臉」，也有中國網友吃味地說「對嫡子冷漠，對庶子熱情的過份」、「大陸的老百姓，享受的政策還不如對岸的？」

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中國央視則扮演白臉角色對台灣「溫情喊話」，稱拿出真心對待台灣，「只因我們都是中國人」、「這裡是你的祖國」，還直呼「灣灣，回家吧！」

對於中國推出的《26條措施》，中國民運人士王丹表示，中共推出「惠台26條」，洋洋灑灑，其實1條就可以打臉中共了。他直言「真要惠台，請恢復中客自由行」，王丹分析，「一方面取消自由行，打擊台灣經濟發展；另一方面，還說要『惠』台」，這讓他質疑「誰不知道這是為了介入選舉的政治操作啊？」

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