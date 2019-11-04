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26條誘台》私校校長：加強同化台商子女、師生成「中國人」

實踐大學校長陳振貴（見圖）分析，中國今天發布的對台26條是31條的補充版本，舊調重彈，但加強同化已在中國的台商子女、台籍教師與學生，進一步變成「中國人」，教育部等仍應適度提醒赴中風險。（資料照）

實踐大學校長陳振貴（見圖）分析，中國今天發布的對台26條是31條的補充版本，舊調重彈，但加強同化已在中國的台商子女、台籍教師與學生，進一步變成「中國人」，教育部等仍應適度提醒赴中風險。（資料照）

2019-11-04 20:31:34

〔記者吳柏軒／台北報導〕針對中國繼31條對台政策後，今天再發布26條政策誘台，實踐大學校長陳振貴分析，26條是31條的補充版本，舊調重彈，但加強同化已在中國的台商子女、台籍教師與學生，進一步變成「中國人」，教育部等仍應適度提醒赴中風險。

陳振貴說，中共日前第19屆中央委員會第4次全體會議甫結束，這個26條就跑出來，代表中共中央在會議中討論的旨意，也是遵循習近平一貫對台融合政策的宣示，但26條內容大致是31條的舊調重彈，把細節講得更清楚而已，如讓青年在中國孵化器、眾創空間創新創業，就已重複。

但陳振貴說，新增的第22條將台商子女視為中國人，可參加持中國高中職畢業證書參加職校招考，還有第24條則放寬台籍師生可申請公派留學等，很明顯是要把已經在中國的台商子女、台籍教師與學生等，都進一步同化為「中國人」

但陳振貴提醒，中國公派留學的師生，恐須服膺馬克思主義、習近平思想等，出國前需畫押，若違規會懲處，非單純留學，出國皆隱含政治目的；另第23條進一步放寬中國的中西部、非部屬學校（不歸中國教育部管轄者）招收台生，赴中者仍要小心，因為台灣只承認中國155所大學、199所專科學校，教育部也要負起提醒之責，而此舉更讓國內私校招生嚴陣以待，盼政府多給協助。

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