26條誘台》林飛帆：虛大於實、弊大於利

民進黨副秘書長林飛帆。（資料照）

2019-11-05 16:20:13

〔記者楊淳卉／台北報導〕中國國台辦4日公布對台「26條措施」，民進黨副秘書長林飛帆受訪批評，這不外乎是「一國兩制台灣方案」的具體行動措施，企圖干預台灣大選，但這些作法對台灣而言是虛大於實、弊大於利；過去中國從提出31條到26條，不是舊瓶裝新酒，是舊酒裝舊瓶。

林飛帆指出，過去這段時間中國推動非常多介入台灣大選的作為，從今年9月起不斷剝奪我邦交國，在前幾天中國國台辦轄下台企聯也發佈聲明，談及堅決反對台灣通過中共代理人法和反滲透相對措施，充分展現對台灣大選和內政干預的意圖。包括台企聯及26條，一連串舉動都很清楚是中國政府再次干預台灣大選的作為。

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林飛帆說，這些作法對台灣而言是虛大於實、弊大於利，從中國過去提出的31條到現在的26條，不是舊瓶裝舊酒，是舊酒裝舊瓶。對中國所謂「優惠方案」，陸委會和國安系統都不斷呼籲，這些作法不會對台灣人民有多大利益，負面成本也是台灣社會必須共同面對。

林飛帆說，這次的26條很清楚，台灣選舉要到了，這不外乎是中國「一國兩制台灣方案」的具體行動措施，但台灣絕對不會接受一國兩制或是一國兩制台灣方案，呼籲台灣人民回頭看過去這段時間中國對台灣打壓和作為。若中共認為要對台灣釋出利多，為何又要一手阻隔中國觀光客來台，一手又提出優惠方案。

此外，針對國民黨總統參選人韓國瑜提出「學貸免利息」政策遭教育部質疑有套利風險，韓進一步批民進黨「把孩子當賊」。民進黨副秘書長林飛帆表示，政府有很多降低青年人負擔的政策在推行，未來民進黨總統候選人也會針對青年議題有更多青年政策推出。

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