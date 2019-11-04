26條誘台》來「抓交替」！ 4點破解中共「養套殺」絕技

中國今（4）再推出最新《對台26條措施》，國台辦則聲稱，這26條措施是「對台灣同胞一視同仁的具體體現」。（法新社資料照）

2019-11-04 22:53:55

〔即時新聞／綜合報導〕中國今（4）再推出最新《對台26條措施》，國台辦則聲稱，這26條措施是「對台灣同胞一視同仁的具體體現」。對此，「台灣基進」用4點破解中共的《對台26條措施》，直指這些鎖定台資的經濟牌，根本暗藏中共「養、套、殺」絕技。

台灣基進在臉書發文表示，此《26條措施》就是要讓台資進一步與中國經濟緊密掛勾。問題是，國際情勢在美中貿易戰後，美國與中國的關係已成為長期對峙，包括貿易、戰略、經濟、軍事、科技等等，也因此中國經濟進入嚴重衰退。此時提出《26條》就是來「抓交替」的；這些鎖定台資的經濟牌，看似利多，實則暗藏中共「養、套、殺」絕技。

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台灣基進並提出4點分析，一、訂單早已轉移：美中貿易戰主要目標與效果之一，就是透由歐美訂單的轉移，將原本的「紅色供應鏈」裂解，並轉往美國的信任夥伴地區，進行製造供應。想要爭取歐美訂單的台灣廠商，要嘛在台灣製造生產、要嘛就是到東南亞等美國信任地區進行製造生產。

二、台資恰填補中國的洞：中國在美中貿易戰之下，經濟嚴重衰退，外匯捉襟見肘，連中國人到海外旅遊都會進行限制，主要原因是唯恐資金外逃。台資此時過去，剛好填補中共飢渴的外匯窟窿。

三、中共可以直接充公台資民營企業：習近平政權在美中長期對峙背景下，必須加強對中國內部企業控制，控制手法表現在「國進民退」以及要求中國內部企業必須設立黨支部之外，甚至派遣政府事務代表進入私營企業當中。

四、此時為中國衰退的歷史轉捩點：中國的經濟崛起，是三十年前美中關係緩解的背景下，中國加入WTO，取得了「三十年河東」的發展機遇。如今，美中關係走向對立，中國將邁入「三十年河西」的衰退期。反之，若能夠台灣能夠選對邊，台灣將會處在「再崛起」的歷史機遇！

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