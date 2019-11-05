宋楚瑜大內高手出招？ 李正皓曝起手式「囊括兩種選票」

親民黨主席宋楚瑜（見圖）再度親征參選總統機率非常高，他接受媒體專訪時稱，寧可撕掉「門票」也不給有意爭取參選總統的前立法院長王金平。（資料照）

2019-11-05 18:12:29

〔即時新聞／綜合報導〕親民黨主席宋楚瑜參選2020總統機率越來越高，他接受媒體專訪時稱寧可撕掉「門票」也不給前立法院長王金平。對此，被國民黨開除的「草協聯盟」發起人李正皓大讚宋楚瑜「出手了」，起手式就直指目前無主的「郭粉」選票，計算之精準，真不愧是「大內高手」。

李正皓5日在臉書表示，宋楚瑜辦公室有一幅「計利當計天下利；求名當求天下名（應為『萬世名』）」的對聯，掛了很久。他特別求證過，2015年8月9日宋楚瑜接受時任主播蔡沁瑜（有趣的巧合）專訪時，背後就掛著這幅對聯，不過整個專訪中，談選情、談陳萬水，就是沒有談到這幅對聯。

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李正皓說，10天前宋楚瑜接受「財訊」專訪時，特別指著這幅對聯說：「郭台銘很喜歡這副對聯，但于右任的第一副真跡在他這裡。」甚至還補充說明，因為當年于右任寫對聯要送前總統蔣經國，沾到些許墨印，於是又寫了第二副給蔣經國，後來于右仼的兒子將第一副墨寶送給他。

李正皓指出，宋楚瑜今天接受媒體專訪時，同樣的情節、同樣的故事又再強調了一次。「用意何在？不言而喻，經國藍、郭董藍，兩種選票一次囊括！」綜觀2020這局的選民結構，不表態率約為三成、史無前例地高，他認為，若宋能成功凝聚「反蔡非韓」的支持者，此次宋楚瑜大有可能衝破2016年157萬（12.83%）得票紀錄。

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