宋拚大位 親民黨「一致鼓勵」

親民黨十月廿八日召開的決策委員會議「一致鼓勵」宋楚瑜出馬參選二○二○年總統。（資料照）

2019-11-05 05:30:00

〔記者林良昇／台北報導〕本報昨報導親民黨主席宋楚瑜將四度參選總統，已成定局，親民黨組織部主任張碩文昨未否認，他並透露，親民黨十月廿八日召開的決策委員會議「一致鼓勵」宋楚瑜出馬參選二○二○年總統，宋出馬的機會有八成，但目前仍在聆聽各界建議，還沒有最後決定。

宋楚瑜出馬四度參選總統態勢逐漸明朗，張碩文昨受訪表示，宋楚瑜若決定參選絕對不只是母雞帶小雞來拉抬親民黨的立委選票，而是現在不表態選民還有近四成，民眾期待有第三個選擇，但宋還在慎重考慮，請大家給他一些時間。目前看來，宋出馬參選的機會有八成。

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張碩文也說，十月廿八日的決策委員會議一致鼓勵宋楚瑜出馬參選二○二○年總統，他自己很支持宋出來參選，但宋還沒決定；副手人選則有很多人推薦，先前傳出的財信傳媒董事長謝金河也是很適合的人選，如果謝願意，也請他好好慎重思考。

總統副總統、立委登記將從十一月十八日至廿二日截止，據了解，親民黨已敲定在區域、不分區立委都不缺席，區域立委提名六至八席，不分區立委提名不少於十席，預計在下週正式公佈，至於是否會和宋是否出馬選總統同時公佈？也還沒有定案，宋是否親口確定選總統，可能要等到最後一刻。

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