2020國會攻防》宋拉抬 橘力求維持3席

宋拉抬 橘力求維持3席

2019-11-04 05:30:00

〔記者林良昇／台北報導〕親民黨在二○二○年總統、立委大選不缺席，親民黨內部希望親民黨主席宋楚瑜四度上陣，親征選總統的聲音不斷，希望由宋楚瑜出馬，拉抬橘營選情，衝刺政黨票，力拚維持現有三席立委、保有親民黨團的現狀。

立法院現有四個黨團，對於明年國會改選，民進黨與國民黨均喊出席次過半的目標，而親民黨與時力除拚戰區域立委選舉，還面臨不分區立委選舉政黨得票率五％的保衛戰。

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親民黨持有明年總統大選的「入場券」，並承諾「不會缺席」，宋楚瑜四度披掛上陣選總統的情勢逐漸明朗，親民黨內人士坦言，希望宋楚瑜參選總統，帶動立委選情的聲音，在橘營內部一直都有，但這次選舉不只是宋為了拉抬橘營、當母雞，而是拚一場選舉，總統票不會僅是第三名，而是有機會衝到第二名。

橘營人士說，各方民調顯示，選民對於總統大選的不表態率，總是居高不下，代表選民對民進黨的蔡英文、國民黨的韓國瑜都有疑慮，不滿意藍綠兩位總統參選人，宋楚瑜會是更好的選擇之一。親民黨若正式提名總統參選人，也會帶動橘營整個區域、不分區立委的選情。

據了解，親民黨規劃在區域立委提名六至八席，但區域立委選情會比較艱困，需要努力，重點放在不分區立委，預計提名十席以上，目標仍是維持二○一六年立委選舉的格局，希望維持既有三席不分區立委的現狀，代表在政黨票至少要取得五至六％以上，才能維持現有規模。

至於先前傳出宋楚瑜找財信傳媒董事長謝金河擔任副手，橘營人士昨強調，宋楚瑜若要參選總統，副手人選也很多，高手在民間，現在的政治氛圍讓很多人不願參與政治，但只要有對的人，這些高手都願意共襄盛舉，希望台灣能夠有所改變，謝是非常優秀的人選，與宋本來就是好朋友，不拘束任何話題，要談什麼都可以。

這名人士轉述，宋謝會見的場合是一個聚會，謝金河好奇宋楚瑜是否選總統，詢問宋「現在決定怎樣？」宋就開玩笑回說「在等你啊！」還進一步說，真的要選會慎重思考謝，因為他是很適合的人選，據轉述，當時謝回答，他也「過慣了閒雲野鶴的生活」。

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