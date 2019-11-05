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總統門票確定不給王金平 親民黨：不能害王被國民黨開除

對於宋楚瑜（見圖）是否參選總統，親民黨發言人張碩文今表示，宋目前就是8成會參選。（資料照）

對於宋楚瑜（見圖）是否參選總統，親民黨發言人張碩文今表示，宋目前就是8成會參選。（資料照）

2019-11-05 12:10:02

〔記者林良昇／台北報導〕親民黨發言人張碩文今表示，親民黨跟國民黨立委、前立法院長王金平是好朋友，王好久以前就被扣上分裂國民黨的帽子，親民黨若和王太多曖昧，會害王被開除黨籍，讓立委資格可能馬上被無效。門票不給王很可惜，但王也很清楚目前的狀況。

對於宋楚瑜是否參選總統，張碩文今表示，宋目前就是8成會參選，但畢竟是國家大事，選舉不是在辦家家酒，宋要做很多準備，向黨內、外前輩徵詢意見，請再給宋一週的時間。

張碩文也重申，宋楚瑜出來參選絕對不是當母雞帶親民黨小雞，如果是這樣的方式，宋就不會參選，這幾天有些不同政黨人士批評說宋出來參選就是出來扯國民黨後腿，「非常好笑」，代表這些人已經對他們政黨所提名的候選人產生很大的懷疑跟動搖。

張碩文也指出，國民黨自己對自己的總統候選人太沒有信心，也不知道國民黨支持者焦慮的現況要怎麼辦，不能把這樣焦慮現況，把宋楚瑜跟王金平當出口。

張碩文說，親民黨跟王金平是好久的朋友，從一開始就說要合作的對象，一定是看優點，而不是去批評，一定是多體諒，如果親民黨現在跟王太多曖昧，會導致王可能被開除黨籍，立委資格馬上可能會被無效，王從好久以前就被扣上分裂國民黨的帽子，「我們更不能去害他」。

但若親民黨不給王金平總統參選門票，王參選總統將會夢碎，張碩文坦言，這很可惜，但王金平前幾天就在質詢時做告別立院的演說，很清楚目前的狀況。

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