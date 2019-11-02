洪秀柱競總成立估6000人湧入 警急調撥車道

洪秀柱競選總部成立大會會場位在交通要道上，一開始並未完全封道。（記者劉婉君攝）

2019-11-02 17:50:08

〔記者劉婉君／台南報導〕藍綠今天在台南拚場，國民黨台南市立委參選人洪秀柱競選總部上午成立，藍營估計湧入至少6000人，現場原本維持1.5個車道供車輛通行，警方見人潮漸靠向車道，緊急調撥對向車道因應。

國民黨總統參選人韓國瑜、主席吳敦義、前主席朱立倫均到場為洪秀柱站台，大批支持者也湧入，洪秀柱陣營說，事前曾向市府申請封閉會場所在的中華東路二段這一側，但因交通要道而未獲准。

請繼續往下閱讀...

台南市府強調，對於集會遊行申請路權，均依個案交通狀況、秉持公平合理方式審理。

交通局長王銘德說，中華東、西、南、北路為台南市重要的外環道路，也是部分省道路段，不論平假日都有龐大車流，所以不適合封閉一半車道辦理相關活動。在審核階段，交通局即與申請單位充分溝通協調，申請單位也善意的縮減申請封路範圍，保留北上1.5個車道供汽、機車通行。

至於今天綠營活動會場所在的永華路，王銘德指出，永華路為安平區通往市區的重要道路，平日交通流量也偏多，但假日期間交通量集中在下午4、5點離開安平的觀光車潮，該地點的活動在中午12點就會結束，因此可以利用北側車道供車輛雙向通行，對交通影響不大。

王銘德強調，對於各項使用道路辦理活動，交通局均以專業角度協助申請單位事先規劃交通動線與替代道路，也會要求主辦單位派駐足量的義交、志工指揮交通，以降低交通衝擊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法