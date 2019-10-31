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首頁　>　政治

不是到台南沾醬油！ 柱柱姐頂豔陽路口拜票：撩落去

國民黨南市第六選區、第五選區立委參選人洪秀柱（前左二）、蔡淑惠（前右二）與支持的議員、志工站路口向民眾拜票。（記者王俊忠攝）

國民黨南市第六選區、第五選區立委參選人洪秀柱（前左二）、蔡淑惠（前右二）與支持的議員、志工站路口向民眾拜票。（記者王俊忠攝）

2019-10-31 21:41:25

〔記者王俊忠／台南報導〕國民黨南市第六選區立委參選人洪秀柱南下挑戰民進黨王定宇，今天下午首度「撩落去」，站街頭向路過民眾拜票。她說，會在大太陽下站街頭拜票，證明她不是來台南「沾醬油」，11月2日她的競選總部成立，據她了解，包括韓國瑜、朱立倫與吳敦義等黨內大咖都會來幫她站台、拉抬聲勢。

洪秀柱說，過去在台北選立委，她站在街頭、橋頭拜票的經驗很豐富；到台南選立委，走到戶外街頭拜票是頭一遭，下午大太陽她一樣照站不誤，意義是她到台南是撩落去選真的，要爭取勝選的，不是來台南沾醬油！也很感謝市議員王家貞、曾培雅與參選第五選區立委的蔡淑惠議員都來跟她一起站路口拜票，未來競選期間會繼續站下去。

洪秀柱還說，位於東區中華東路的競選總部也將於11月2日上午成立，屆時黨內總統參選人韓國瑜、黨主席吳敦義與前主席朱立倫都將出席成立大會，大家一起攜手拉抬勝選氣勢。

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