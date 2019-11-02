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吳敦義為洪秀柱站台 喊出總統、立委都要贏

國民黨主席吳敦義為台南市立委參選人洪秀柱站台助選。（記者劉婉君攝）

國民黨主席吳敦義為台南市立委參選人洪秀柱站台助選。（記者劉婉君攝）

2019-11-02 11:08:47

〔記者劉婉君／台南報導〕國民黨主席吳敦義今天上午到台南市為立委參選人洪秀柱助選，喊出總統、立委通通要打贏，對於是否會促成前主席朱立倫出任韓國瑜競選總部主委，他說，如果有需要，願意push一下。

吳敦義表示，他一方面輔選總統、一方面輔選所有立委，包括區域和不分區，他不能只做一個人的，但會隨時努力，日前在桃園也大聲疾呼要支持韓國瑜當選總統。

針對媒體詢問是否會促成朱立倫擔任韓國瑜的競選總部主委，吳敦義說，朱立倫如果時間許可，也很適合，大家都是好朋友，如有需要願意push一下。

吳敦義說，選舉是全面的，總統選舉和立委選舉一樣重要，總統選贏，沒有國會過半，所有議案都會停在立法院，所以總統和立委都要打贏。

他並喊出立委57席不夠，要有60席。

國民黨主席吳敦義為台南市立委參選人洪秀柱站台助選。（記者劉婉君攝）

國民黨主席吳敦義為台南市立委參選人洪秀柱站台助選。（記者劉婉君攝）

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