韓稱二戰美軍沒打台灣 基市議員：基隆挖682個防空洞防轟炸

基隆市議員張之豪說，基隆有682個防空洞，密度與數量是全台之冠，幾乎全都是二戰期間，為了防範美軍空襲而建造。（記者林欣漢翻攝）

2019-11-02 10:56:20

〔記者林欣漢／基隆報導〕國民黨總統參選人韓國瑜昨天在桃園參訪時指稱「二戰期間美軍沒有打到台灣」，民進黨基隆市議員張之豪說，基隆有682個防空洞，密度與數量是全台之冠，幾乎全都是二戰期間，為了防範美軍空襲而建造，二戰期間，「台北大空襲」只是眾多美軍空襲中的一個，基隆遭受到的美軍空襲更是時常發生的日常。

張之豪說，二戰期間，基隆是日本海軍要塞，基隆也因為美軍的轟炸，許多設施建設被摧毀，包括基隆港、少將山的宿舍、基隆郵局。他自己在不久前還在基隆的戶政事務所，協調一件1940年代，因為美軍空襲而死的碼頭工人，衍生出後代繼承爭議的服務案件。

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張之豪說，國民黨長期以來，為了推動自己錯誤的黨國敘事，竄改台灣歷史的行徑，是台灣過去70幾年以來，認同混亂的根源。「台灣曾被日本殖民統治50年」，這是個基本歷史事實。伴隨殖民的戰爭、遺緒，也都是台灣歷史的一部份。

張之豪表示，然而有人因為不喜歡，而硬要當做這事沒發生過，還以為謊言跟掩蓋夠多次，就有人相信，有好幾代的台灣人都這樣被騙，而尚有一些人，至今都還深深相信這些謊言，但現在已經不是那個時代，所有的謊言，只要一個google的距離，就拆穿了。

張之豪說，「一個說謊成性，滿嘴胡說八道的人，你會讓他帶你的小孩嗎？煮飯給你吃你敢吃嗎？給他鑰匙去你家裡打掃呢？然而，韓國瑜與他的韓粉們，正在把他推向總統府。只要你繼續無所謂，他就會當上總統。」

基隆市政府規劃在信二路防空洞興闢電梯，串連中正公園各個景點。（基隆市政府提供）

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