紐時爆川普親信掌白宮人事大權 俄裔律師野心驚動華府

美國總統當選人川普的核心幕僚、俄裔律師艾普斯汀（Boris Epshteyn）。（彭博）

2024/11/18 13:15

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統當選人川普的核心幕僚、俄裔律師艾普斯汀（Boris Epshteyn）近日展現驚人影響力，不僅主導白宮重要人事布局，更在飛往華府與拜登總統會面途中，突然提議自薦為俄烏戰爭特使，引發高層震驚。《紐約時報》披露，這位曾因涉及2020年選舉舞弊案遭起訴的律師，已成為川普過渡團隊最具權勢的人物之一。

報導中指出，儘管未在過渡團隊擔任正式職務，艾普斯汀實質掌控川普的人事決策大權。上週他在短短兩天內，一手促成川普心目中的司法部人馬布局，其中最受矚目的是力推佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨（Matt Gaetz）出任司法部長。值得注意的是，蓋茨本人曾遭司法部調查。

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艾普斯汀的權勢之大，連特斯拉執行長馬斯克也感到詫異。據報導，馬斯克選後參與多場過渡團隊會議後，私下對艾普斯汀獲授如此大權表示驚訝。

艾普斯汀更大膽提出自薦擔任俄烏衝突特使。他以自身擁有俄烏雙方親屬為由提出建議，但他毫無外交經驗，且目前正因2020年大選「假選舉人」案在亞利桑納州遭起訴。消息人士透露，機上多數幕僚對此提議感到震驚，但川普本人似乎興致盎然，未立即否決。

《紐時》指出，艾普斯汀的影響力已延伸至政府安全審查制度。他提議繞過聯邦調查局（I）傳統背景調查，改由私人調查員進行人事審查，並建議川普就職後直接核發安全許可。一位不願具名的川普顧問形容當前情況為「鮑里斯的美利堅」（United States of Boris）。

艾普斯汀2017年曾因安全許可問題離開白宮通訊辦公室，但相關問題據稱已獲解決。雖然他曾表示打算以顧問身分留在政府體系外，但在川普團隊中，正式頭銜往往與實質影響力無關。

《紐時》引述專家指出，艾普斯汀主導的人事安排，反映川普第二任期可能進一步打破華府傳統政治文化，其影響力恐將持續擴大，值得密切關注。

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