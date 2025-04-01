4/1 今彩539頭獎開出1注！ 800萬獎落台南

4月1日開獎的第114000040期大樂透頭獎摃龜；第114000081期今彩539頭獎開出一注，獎落台南。（台彩提供；本報合成）

2025/04/01 22:26

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕4月1日開獎的第114000040期大樂透頭獎摃龜；第114000081期今彩539頭獎開出1注，由台南市安南區淵中里本原街3段270號1樓「立展財神發彩券商行」開出。

第114000040期大樂透中獎號碼「04、16、18、29、35、37，特別號：33」。頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共38注中獎，每注可得4萬3745元；肆獎共86注中獎，每注可得1萬2426元；伍獎共1830注中獎，每注可得2000元；陸獎共2334注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬3194注中獎，每注可得400元；普獎共3萬999注中獎，每注可得400元。

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第114000040期49樂合彩中獎號碼為「04、16、18、29、35、37」。四合共3注中獎，每注可得20萬元；三合共134注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3567注中獎，每注可得1250元。

第114000081期今彩539中獎號碼為「05、13、17、19、31」。頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共179注中獎，每注可得2萬元；參獎共6148注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬808注中獎，每注可得50元。

第114000081期39樂合彩中獎號碼為「05、13、17、19、31」。四合1注中獎，可得21萬2500元；三合共199注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9158注中獎，每注可得1125元。

第114000081期3星彩中獎號碼為「672」。壹獎共43注中獎，每注可得5000元。

第114000081期4星彩中獎號碼為「2679」。壹獎共8注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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