週三東半部短暫陣雨 竹苗、新北低溫下探10度

週三台灣東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，西半部山區亦有零星短暫雨。（資料照）

2025/04/01 22:20

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週三（2日）持續受大陸冷氣團影響，中部以北及東北部低溫約12至13度，其中竹、苗及新北有局部10度左右或以下氣溫發生的機率；台灣東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，西半部山區亦有零星短暫雨。

中央氣象署預報，週三水氣逐漸減少，但東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，西半部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；由於東北風仍偏強，台南以北至苗栗、桃園、基隆北海岸、台東、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、蘭嶼、綠島有平均風6級或陣風8級以上發生的機率，民眾到海邊活動需注意安全。

請繼續往下閱讀...

溫度方面，週三各地早晚仍冷，北部及東北部白天天氣亦涼，中部以北及東北部低溫約12至13度，其他地區15至17度，其中竹、苗及新北有局部10度左右或以下氣溫發生的機率，白天高溫北部、東北部及東部約18至20度，其他地區22至25度，離島澎湖全天17至20度，金門12至20度，馬祖12至17度。

天氣風險公司指出，冷氣團減弱但仍受東北季風影響，北北基桃為陰時多雲有零星短暫雨天氣，氣溫約在13至19度；中部及宜蘭雲量偏少，轉多雲時晴天氣，氣溫約13至22度，南投以南雲量仍多，以多雲時陰天氣為主，僅台南雲量偏少為多雲時晴天氣，台東為陰有短暫陣雨天氣，高溫約在23至27度，低溫約在12至17度。

紫外線指數部分，澎湖縣、金門縣、連江縣為「高量級」；花蓮縣為「低量級」；其餘縣市均為「中量級」。

空氣品質方面，週三環境風場為偏北風至東北風，中南部位於下風處，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級；中部空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

週三中部以北及東北部低溫約12至13度，其他地區15至17度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數部分，澎湖縣、金門縣、連江縣為「高量級」；花蓮縣為「低量級」；其餘縣市均為「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週三花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級；中部空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法