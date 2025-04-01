不只徐巧芯違規！國民黨「還錢於民」說明會 場地使用名目不符

國民黨台北市黨部3月30日在麥帥一橋下舉辦「還錢於民」政策說明會。（記者田裕華攝）

2025/04/01 22:06

〔記者何玉華／台北報導〕國民黨台北市黨部3月30日在麥帥一橋下舉辦「還錢於民」政策說明會，兼辦黨員慶生活動，經查不只國民黨立委徐巧芯座車違規開進河濱單車道，活動舉辦也不符場地申請使用名目；管理單位今（1日）晚間回復，將函請主辦單位說明，如未依申請項目使用場地，經查證屬實，將研議停止該單位再借用。

經追查當天國民黨主席、台北市長蔣萬安一起出席的政策說明會舉辦場地，雖在河濱公園，但麥帥一橋下的空地是籃球場，主管機關為台北市政府體育局；記者今天上午追問主管機關，慶生健行活動變成政治性的政策宣講活動，是否有名目不符的問題？

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體育局近晚間8點回復表示，松山區民眾服務社於3月25日以辦理「114年社員趣味競賽活動」為由，申請借用3月30日成美左岸河濱公園籃球場，體育局依規書面審查活動計畫內容，為籃球競賽等體育活動後，原則同意借用。將函請松山區民眾服務社說明，如未依申請項目使用場地，經查證屬實，將研議停止該單位再借用。

國民黨為反制罷免，陸續在各區舉辦黨員慶生會固樁。民進黨台北市議員許淑華上個月25日揭露，國民黨台北市黨部將於3月30日舉辦活動「支持國民黨立委徐巧芯、王鴻薇」，通知單還附摸彩券，有民眾指有賄選嫌疑；國民黨市黨部當時回應，摸彩券是國民黨松山區黨部慶生會原先的活動通知，該活動已改為「還錢於民政策說明會」，並無摸彩活動。

市黨部主委黃呂錦茹在活動當天受訪，被問到場地租借問題時表示，場地有租借，是松山區黨部每3個月一次會在基隆河辦健行的活動，本來就要辦理，又碰到王鴻薇被罷免的事情，民調有點危險，同仁就主動說這場當王鴻薇的政治宣講活動，讓王鴻薇跟大家報告她在國會的主張跟所做的爭取。

國民黨台北市黨部3月30日在麥帥一橋下舉辦「還錢於民」政策說明會。（記者田裕華攝）

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