韓陣營要將新移民孕婦納健保 綠黨痛批政策買票

新移民全國後援總會成立大會，國民黨主席吳敦義呼籲在場新移民支持國民黨。（資料照）

2019-11-02 10:04:50

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜陣營日前提出「將懷孕新移民婦女納入全民健保」引起爭議，綠黨在臉書指出「綠黨反對國民黨為了選舉而政策買票，造成健保財務的風險」。

日前韓國瑜新移民全國後援總會成立大會，藍營立委林麗蟬、國政顧問團總召張善政提出新移民政見，包括將懷孕的新移民婦女直接納入健保，取消6個月等待期等，張善政致詞時表示，政府要百般疼惜這些新媳婦、新女婿。

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綠黨在臉書發文指出，根據現行法規，台灣人只要出國滿二年就會遭到除籍，回台後要6個月才能重新加入健保，這是保護健保不被濫用的防護機制。綠黨表示，「事實上，不管是中國或其他的外籍配偶， 第一次來到台灣都需要等待6個月才能享有健保服務」，綠黨稱，政府已提供「10次產檢及超音波補助」，反對國民黨用政策買票。

此外，針對前總統馬英九日前在英國牛津辯論社演說，稱台灣要對統一問題保持開放選項，綠黨臉書質疑「馬英九先生，你認真的嗎？」並要求馬在主張統一之前，「請正視中國侵害人權的問題」，感嘆馬可以跟美國籍的家人逃往美國，「那我們呢？」

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