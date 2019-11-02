競選主委人選未定 韓國瑜總部開張時間拖至登記之後

韓國瑜陣營幹部昨天透露，總部正式開張將延至本月下旬候選人登記之後。（資料照）

2019-11-02 11:06:41

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜搭檔副手以及競選組織架構最重要的主任委員一職迄今遲未敲定人選，連帶影響競選總部開張的時程規劃，先前10月中旬韓陣營重要幹部透露，配合韓國瑜原本規劃美國之行要趕在本月9日先行成立總部，但在韓已確定不去美國以及競選主委未敲定的狀況下，韓陣營幹部昨天透露，總部正式開張將延至本月下旬候選人登記之後。

韓國瑜北部競選辦公室主任鄭世維昨天受訪表示，競選辦公室未曾對外宣布11月9日要成立競選總部，因此沒有所謂的延期；至於何時成立，他只說，目前並不清楚。

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另一位韓陣營幹部昨被問到，競選總部成立時間延後且無法敲定，是否與競選總部主委人事未定有關？這位人士說，「你那麼『白目』幹嘛！」尷尬默認競選主委人選沒有到位，的確是影響總部開張時間的原因。

韓國瑜原本敦請前國民黨主席連戰擔任競選總部主委一職，並擬情商另一位前主席吳伯雄擔任後援會總會長，但連戰婉拒該項職務，同意接下後援會總會長職務，並勸進前主席朱立倫接競選總部主委，不過，朱立倫迄今始終沒有鬆口答應，前天他在新北市受訪時說，歷任主席擔任「榮譽主委」是一個自然的情況，並主張競選總部應該要與黨部二合一，隔天在宜蘭受訪時，對於是否接任競選總部主委一職，說他沒談過、不回答假設性問題。

但韓陣營幹部表示，朱立倫最後應該會接下主委職務，「我聽他最近的講話，已經比較放軟了。」

國民黨在四年前的總統大選，當時總統參選人朱立倫的競選總部主委也是遲未找到人選，競選總部拖到12月5日才成立，朱立倫最後趕在12月4日才正式宣布主委一職由旺旺中時媒體集團副董事長胡志強擔任。

黨內人士說，從4年前的總部成立時間來看，韓國瑜競選總部如果在本月下旬前開張，時間不算太晚。

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