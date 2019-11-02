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首頁　>　政治

今日熱點》藍綠陣營台南尬場 柯P也來參一腳

2019-11-02 09:53:23
藍綠白陣營今日皆要到台南拚場，煙硝味十足。（資料照合成圖）

藍綠白陣營今日皆要到台南拚場，煙硝味十足。（資料照合成圖）

〔即時新聞／綜合報導〕綠藍白要角今日齊聚台南！總統蔡英文、前行政院長賴清德，以及國民黨總統參選人韓國瑜、黨主席吳敦義、前新北市長朱立倫，皆出席黨內立委參選人競選總部的成立大會，台北市長柯文哲也將在午後前往東山、後壁等地跑行程，較勁意味濃厚。

民進黨「蔡賴配」，呼之欲出。圖為2015年2月蔡英文（右）到安平競選造勢，時任市長賴清德（左）陪同助選。（資料照，記者洪瑞琴攝）

民進黨「蔡賴配」，呼之欲出。圖為2015年2月蔡英文（右）到安平競選造勢，時任市長賴清德（左）陪同助選。（資料照，記者洪瑞琴攝）

總統蔡英文要在台南跑一整天！上午9時30分出席安南區台17線海尾橋竣工通車典禮，10時5分參加林俊憲聯合競選總部成立大會，預計將與賴清德同台，11時、14時分別出席南區宗教後援會成立大會、各級農會後援會成立大會，15時參加林宜瑾聯合競選總部成立大會，15時45分參拜麻豆良皇宮。

前新北市長朱立倫（右一）、國民黨台南立委第六選區參選人洪秀柱（左二）9月29日同為黨內台南第四選區立委參選人林燕祝（右二）競選總部成立站台。（資料照，記者萬于甄攝）

前新北市長朱立倫（右一）、國民黨台南立委第六選區參選人洪秀柱（左二）9月29日同為黨內台南第四選區立委參選人林燕祝（右二）競選總部成立站台。（資料照，記者萬于甄攝）

國民黨方面，台南第六選區立委參選人洪秀柱，今日上午9時30分成立競選總部，邀請吳敦義、朱立倫站台助選，韓國瑜也會在上午10時30分上台助講。

台北市長柯文哲（前右二）與幕僚在8月11日到台南騎單車旋風式參訪宮廟。（資料照，記者王俊忠攝）

台北市長柯文哲（前右二）與幕僚在8月11日到台南騎單車旋風式參訪宮廟。（資料照，記者王俊忠攝）

台北市長柯文哲今日也赴台南跑行程，預計上午11時10分抵達新營區拜廟。相較藍綠陣營多在台南市區拚場，柯文哲則選擇在新營、後壁、東山等地原台南縣地區，晚間再回新營夜市助選。

藍綠白3軍拚場硝煙味十足，且日前韓在台南曾遭民眾丟雞蛋，台南警方不敢大意。台南市長黃偉哲形容，今天是超級星期六，他已飭令警方務必做好維安，並呼籲各陣營支持者冷靜，共同維護選舉秩序。

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