藍綠兩軍今在府城對決，台南市長黃偉哲表示，維安吃重，要求警方務必做好維安工作，也呼籲藍綠雙方支持者冷靜。（記者蔡文居攝）

2019-11-02 05:30:00

〔記者蔡文居、楊金城、王峻祺、蔡亞樺、許倬勛／綜合報導〕台南今天戰雲密布，藍綠兩軍提前在府城對決。民進黨總統蔡英文、前行政院長賴清德，以及國民黨總統參選人韓國瑜、黨主席吳敦義、前新北市長朱立倫，今天全部競馳台南助選，出席自家立委參選人競選總部的成立大會，藍綠陣營以台南為前哨戰，展開重磅對決。

蔡賴首度同框 藍營大咖合體

蔡總統今天上午九點半先出席安南區台十七線海尾橋竣工通車典禮，十點五分則參加蔡英文林俊憲聯合競選總部成立大會，與賴清德同台助選，這是自黨內初選近五個月來，蔡賴首度公開同框，備受各界矚目。蔡英文隨後參加南區宗教、各級農會後援會、蔡英文林宜瑾聯合競選總部成立大會等。

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蔡英文競選連任的搭檔未定，「蔡賴配」是否成局備受關注。蔡總統昨在花蓮被問到今天到台南是否會與賴清德同框，並公布副手，蔡則表示，確實有此行程，希望能夠集結全黨最大力量，在明年初的選舉打出最好成績，不但總統要贏，國會也要過半，全黨一定要團結合作，達成這個目標。

賴清德受訪時，對今天與蔡同台回應說，看來應該是有機會，與蔡英文共同為林俊憲加持。對於媒體詢問兩人同台是否為蔡賴配的起手式？賴則表示，他知道社會對蔡賴配有很多看法，但之前向大家報告過，無論在美國或在國內幫蔡輔選，都是基於責任，這是民主的必然，「我一直想要讓父老鄉親知道，其實我一直都在。」

超級星期六 台南警方維安戒備

國民黨方面，台南第六選區立委參選人洪秀柱，今天上午九點成立競選總部，邀請吳敦義、朱立倫站台助選，韓國瑜也會在上午十點半上台助講。

對於「蔡賴」在台南合體，韓國瑜昨表尊重，但也相信台南人會睜亮眼睛，不再被意識形態綁架。

藍綠拚場硝煙味十足，且日前韓在台南曾遭民眾丟雞蛋，讓台南警方不敢大意。台南市長黃偉哲形容，今天是超級星期六，他已飭令警方務必做好維安，並呼籲藍綠支持者冷靜，共同維護選舉秩序。

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