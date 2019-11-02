又被抓包！韓國瑜桃園造勢稱26歲初戀 去年卻說19歲

國民黨總統參選人韓國瑜去年在競選高雄市長時，自爆初戀19歲在高雄，但昨晚在桃園競選晚會時又聲稱自己26歲才初戀，被網友狂酸，「韓國瑜連幾歲初戀都要唬爛」。（資料照）

2019-11-02 07:13:29

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜去年在競選高雄市長時，自爆初戀19歲在高雄，但昨晚在桃園競選晚會時又聲稱自己26歲才初戀，被網友狂酸，「韓國瑜連幾歲初戀都要唬爛」。

綜合媒體報導，韓國瑜昨晚在「桃園起飛造勢晚會」替國民黨桃園6名立委參選人造勢，他在開頭就表示，前兩天跟青年座談，被主持人問「你初戀幾歲？」他回答說，比較老，26歲才初戀，初吻就不回答了。

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韓國瑜對「初戀」的說法不一。他去年9月29日到高雄大樹區與鄉親座談時，也自曝他19歲時的初戀情人當時住在大樹區龍目村（現為龍目里），當年他在高雄當兵，結識了一位住龍目村的女孩，就常搭車到大樹，他笑說，現在人家可能都已經當阿嬤了。

韓國瑜也曾經在去年10月29日與苗栗縣長徐耀昌同框拍攝競選宣傳影片時，他透露跟苗栗有段特殊淵源，自己聲稱40年前，初戀情人在苗栗讀書，2人在戲院裡牽手的悸動，至今讓韓難忘。

經常評論時事的臉書粉專「打馬悍將粉絲團」就批評，「韓國瑜連幾歲初戀都要唬爛」。其他網友也說，「愛說謊又出包了，明天會有一套說詞圓謊，後天善後團忙著善後！」、「這讓我想起諾蘭版的小丑，每次自述都不同！」、「每一任皆稱初戀，每一位皆呼寶貝，根據韓導喜歡開芭樂票的習慣，這樣比較不會出事！」、「可能初戀跟初夜記錯了」。

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