尋找長照財源 韓國瑜提便當滷蛋論

國民黨總統參選人韓國瑜昨天出席桃園市「醫療長照界挺韓暨KMT立委後援會」，批評目前的長照政策財源不穩定。（記者周敏鴻攝）

2019-11-02 05:30:00

民眾與政府各出一個便當 雇主一顆滷蛋

〔記者周敏鴻、謝武雄、許倬勛／桃園報導〕國民黨總統參選人韓國瑜昨出席桃園市「醫療長照界挺韓後援會」時，批評目前的長照政策財源不穩定，他提出「民眾出一個便當、政府出一個便當、雇主出一顆滷蛋」構想，每年就可望有八百億元可做為長照政策的穩定財源，照顧更多有需要的民眾。

每年有八百億穩定財源

韓國瑜昨赴中壢區天晟醫院出席後援會活動，他說，二○二五年台灣可能正式進入超高齡老年化社會，屆時六十五歲以上民眾將超過總人口的四分之一，「長照問題已迫在眉睫！」因長輩身體不適，估計約五萬名本該是國家經濟發展生力軍、有工作能力的民眾，需離開職場返家照顧長輩，更顯出長照問題不容忽視，目前的長照政策財源是菸捐、遺產稅，並不穩定。他認為可比照全民健保的模式，由民眾自己出一個便當九十元、政府出一個便當、雇主加一顆滷蛋卅元的「三合一」財源，讓長照政策有每年八百億元穩定收入。

請繼續往下閱讀...

韓國瑜補充，八百億元或許不夠，但不足部分政府可進一步研究，建構民眾花費不多、支付體系完善的長照政策，未來即使民眾遇到職災，也能得到較完善的長照福利照顧。

韓國瑜也說，「政府投入長照，必能衍生很多長照產業」，他進入中央政府後將帶著長照產業衝刺，照顧更多有需要的民眾，發展完善的長照產業，甚至像美國鳳凰城的長照安養院，連外國人都願付費前去享受長照服務。

韓國瑜昨晚也在經國重劃區舉行大型造勢晚會，做為兩天桃園市傾聽之旅的壓軸活動。韓與國民黨提名的六位桃園立委參選人合體造勢。黨主席吳敦義也在晚會強調，國民黨在區域立委選舉要突破六十席。

桃園造勢 再唱我要出征

現場民眾不斷高喊「庶民選總統，總統選庶民」、「六席立委全壘打」。最後由韓國瑜帶領現場支持者高唱「中華民國頌」、「我現在要出征」，氣氛很HIGH。

韓國瑜第二天的桃園傾聽之旅，接連走訪觀音、楊梅、中壢、平鎮、龍潭、蘆竹、桃園區，所到之處受到「韓粉」熱烈歡迎，但也出現抗議人士。昨天下午到中壢慈惠堂參香時，就有一名男子在人群中舉牌吶喊：「背棄高雄，情理何在？」「說謊成性，神佛難佑！」隨即被警方帶離。

國民黨總統參選人韓國瑜昨晚在桃園市與黨內提名的六位桃園立委參選人合體造勢，現場高呼「庶民選總統，總統選庶民」。（記者謝武雄攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法