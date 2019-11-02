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尋找長照財源 韓國瑜提便當滷蛋論
民眾與政府各出一個便當 雇主一顆滷蛋
〔記者周敏鴻、謝武雄、許倬勛／桃園報導〕國民黨總統參選人韓國瑜昨出席桃園市「醫療長照界挺韓後援會」時，批評目前的長照政策財源不穩定，他提出「民眾出一個便當、政府出一個便當、雇主出一顆滷蛋」構想，每年就可望有八百億元可做為長照政策的穩定財源，照顧更多有需要的民眾。
每年有八百億穩定財源
韓國瑜昨赴中壢區天晟醫院出席後援會活動，他說，二○二五年台灣可能正式進入超高齡老年化社會，屆時六十五歲以上民眾將超過總人口的四分之一，「長照問題已迫在眉睫！」因長輩身體不適，估計約五萬名本該是國家經濟發展生力軍、有工作能力的民眾，需離開職場返家照顧長輩，更顯出長照問題不容忽視，目前的長照政策財源是菸捐、遺產稅，並不穩定。他認為可比照全民健保的模式，由民眾自己出一個便當九十元、政府出一個便當、雇主加一顆滷蛋卅元的「三合一」財源，讓長照政策有每年八百億元穩定收入。
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韓國瑜補充，八百億元或許不夠，但不足部分政府可進一步研究，建構民眾花費不多、支付體系完善的長照政策，未來即使民眾遇到職災，也能得到較完善的長照福利照顧。
韓國瑜也說，「政府投入長照，必能衍生很多長照產業」，他進入中央政府後將帶著長照產業衝刺，照顧更多有需要的民眾，發展完善的長照產業，甚至像美國鳳凰城的長照安養院，連外國人都願付費前去享受長照服務。
韓國瑜昨晚也在經國重劃區舉行大型造勢晚會，做為兩天桃園市傾聽之旅的壓軸活動。韓與國民黨提名的六位桃園立委參選人合體造勢。黨主席吳敦義也在晚會強調，國民黨在區域立委選舉要突破六十席。
桃園造勢 再唱我要出征
現場民眾不斷高喊「庶民選總統，總統選庶民」、「六席立委全壘打」。最後由韓國瑜帶領現場支持者高唱「中華民國頌」、「我現在要出征」，氣氛很HIGH。
韓國瑜第二天的桃園傾聽之旅，接連走訪觀音、楊梅、中壢、平鎮、龍潭、蘆竹、桃園區，所到之處受到「韓粉」熱烈歡迎，但也出現抗議人士。昨天下午到中壢慈惠堂參香時，就有一名男子在人群中舉牌吶喊：「背棄高雄，情理何在？」「說謊成性，神佛難佑！」隨即被警方帶離。