青年總部開幕 蔡英文籲年輕人都要投票

蔡英文總統昨出席「給台灣的一封信，為台灣加油——與總統談心之夜」晚會，並與民進黨主席卓榮泰一起寄出給台灣的一封信。（記者方賓照攝）

2019-11-02 05:30:00

〔記者陳鈺馥、吳亮儀／台北報導〕總統大選倒數七十天，民進黨青年競選總部昨日正式開幕，蔡英文總統出席「給台灣的一封信，為台灣加油」活動致詞強調，民主自由不是別人給的，民主自由、主權一定要握在自己手上，改變國家命運的都是年輕人，明年一定要出來投票。

沒有主權 民主沒有保證

蔡英文表示，沒有主權的民主自由是沒有保證的，看到香港民主自由一直在倒退，民主自由不是別人給的，民主自由、主權一定要握在自己手上，要牢牢握在自己手中，絕對不能把它放掉，這是明年一月十一日要講給全世界聽的台灣人的選擇和價值。

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蔡英文指出，做了四年總統，過去四年堅持改革很辛苦，很多人在改革當下不理解你，因為改革傷害很多人利益，也有很多人不贊同或覺得感情被傷害，改革過程被很多不堪言語攻擊，這是改革者必須承擔的，歷經好幾次攻擊站起來，再繼續往前做。

「還有很多改革等著我去完成！」蔡強調，許多人關心司法改革，司法改革確實在進行，這是非常大的工程需要很多時間和人力投入，或許現在感受不到，但會在四年加四年期間，有一個台灣人可以信賴的司法。

嬰幼兒補助 一起養小孩

蔡指出，她不僅做了改革，也加強台灣社會安全網，台灣是逐漸老化的社會，在舊時代有家庭照顧，在新時代必須要有長照二．○體系，目前在台灣有五、六千個長照據點，將來還會持續發展，有涵蓋面更好照顧。

她也指出，零歲至六歲小朋友給育嬰補助，二歲至六歲給托兒補助，二○一六年用在零歲至六歲小孩的經費是二百多億元，現在增加到六百多億元，未來想持續增加，讓年輕人敢生敢養，「將來該結婚的去結婚，有小孩的我們一起養」。

蔡英文強調，有長照來照顧老年人是給年輕人無後顧之憂往前走的機會，長照已有基本架構，將來會更完整，讓台灣擁有亞洲照顧老人最好的機制。未來四年一定把台灣經濟做得更好，將國家安全網、老年長照做得更好，明年一定要選蔡英文。

蔡總統昨晚出席台北榮總院慶活動，致詞時也提到，台灣人口快速高齡化，政府要建構更完整的長照服務體系，近年積極推動長照二．○，要讓民眾有「找得到、看得到、用得到、付得起」的長照服務體系。

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