駕車衝漁港淹死失智母 獲救軍人弒母罪嫌遭檢方聲押

海巡署、漁船聯手趕到轎車墜海地點，救出男駕駛送醫。 （海巡署提供）

2024/03/25 22:50

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄黃姓現役軍人昨中午開車載母親直衝彌陀南寮漁港，黃男獲救生還，但黃母被救起送醫不治，檢方今天相驗死者，確認為生前落水溺斃，由於黃母未留遺書，生前也未曾表明輕生意圖，黃男晚間被檢方依殺害直系血親尊親屬罪聲請羈押。

橋頭地檢署檢察官今天會同法醫相驗死者黃母，並隨後進行複驗，研判為生前落水溺斃，並傳訊死者家屬，調查案發當時黃姓軍人開車路徑，以及相關通聯。

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檢方調查重點在黃母生前是否有輕生意圖，若可證明罹患失智的黃母曾表明尋死意念，檢方可依刑法第 275 條 受他人囑託或得其承諾殺人（加工自殺）罪法辦黃男，不過，因黃母未留遺書，檢方是否要依殺害直系血親尊親屬罪重罪偵辦陷入漏夜長考，

經查，昨中午12時許，黃男開車載著母親外出，當車子行經彌陀南寮漁港時，黃男先下車搬開紐澤西護欄，隨後加速衝往漁港航道墜海。

當時海巡署彌陀安檢所值班人員發現對岸航道有轎車墜海，立即通報警消單位趕往救援，安檢所協調漁民開船趕到墜海地點搜救。下水救出駕駛座的黃男，黃男獲救時意識清醒，頭部撕裂傷，上岸後送醫無大礙。

後來趕至現場支援的海巡潛水人員接力下潛搜救，於下午1時左右將已無意識的黃母拖帶出水面，救護人員處置後送醫搶救仍不治。

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